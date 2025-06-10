Надзвичайна подія у Кременчуці: у кар'єр ККУ «Кварц» впала людина (доповнено)

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 428

На місці працює поліція та рятівники ДСНС

Надійшло повідомлення, що у кар'єрі ККУ «Кварц» впала людина. На місці працює поліція та рятівники ДСНС. Про це повідомив «Центр протидії дезінформації «Говорить Кременчук».

Наше видання звернулося за коментарем до пресслужби Кременчуцького райуправління поліції та ДСНС. Деталі згодом.

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За повідомленням пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, поки ніякої інформації щодо людини, яка нібито впала у кар’єр, немає. Рятувальники його шукають, але поки нікого з кар'єру не дістали.

У пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС повідомили, що «рятувальники на виїзді на виклик» щодо цієї події.