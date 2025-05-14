НСЗУ призупиняє оплати Кременчуцькому перинатальному центру: у чому причина

Національна служба здоров’я України призупиняє оплати Кременчуцькому перинатальному центру через ненадання пояснень щодо ймовірного незабезпечення пацієнтів ліками. Про це інформують у пресслужбі НСЗУ.
До переліку «підсанкційних» медустанов потрапили ще дві лікарні в області — Диканська лікарня планового лікування та Лубенська лікарня інтенсивного лікування. Загалом до списку потрапили 36 медзакладів з усієї України.
Причиною призупинення оплати в НСЗУ називають «ненадання цими лікарнями запитуваних обґрунтованих пояснень щодо ймовірного незабезпечення пацієнтів необхідними лікарськими засобами та медичними виробами за Програмою медичних гарантій».
Відомо, що раніше аналізувала інформацію щодо внесених в Електронну систему охорони здоров’я медичних записів, кількості наданих послуг та кількості пацієнтів, а також інформації зі звітів про доходи та витрати за 2024 рік. У деяких лікарень показник середніх витрат на закупівлю ліків та медвиробів на одного пацієнта є надзвичайно низьким — це може свідчити про незабезпечення пацієнтів необхідним лікуванням державним коштом. Це, у свою чергу, є порушенням умов договору із Національною службою здоров’я України.
Станом на 13 травня від зазначених медзакладів пояснення не надійшло, тож НСЗУ призупиняє для них оплати.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Кременчуцькому перинатальному центрі пройшли обшуки: слідчі підозрюють можливу розтрату грошей.
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