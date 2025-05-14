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НСЗУ призупиняє оплати Кременчуцькому перинатальному центру: у чому причина

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 388

 

До переліку «підсанкційних» медичних закладів потрапили ще дві лікарні області

Національна служба здоров’я України призупиняє оплати Кременчуцькому перинатальному центру через ненадання пояснень щодо ймовірного незабезпечення пацієнтів ліками. Про це інформують у пресслужбі НСЗУ.

До переліку «підсанкційних» медустанов потрапили ще дві лікарні в області — Диканська лікарня планового лікування та Лубенська лікарня інтенсивного лікування. Загалом до списку потрапили 36 медзакладів з усієї України.

Причиною призупинення оплати в НСЗУ називають «ненадання цими лікарнями запитуваних обґрунтованих пояснень щодо ймовірного незабезпечення пацієнтів необхідними лікарськими засобами та медичними виробами за Програмою медичних гарантій».

Відомо, що раніше аналізувала інформацію щодо внесених в Електронну систему охорони здоров’я медичних записів, кількості наданих послуг та кількості пацієнтів, а також інформації зі звітів про доходи та витрати за 2024 рік. У деяких лікарень показник середніх витрат на закупівлю ліків та медвиробів на одного пацієнта є надзвичайно низьким — це може свідчити про незабезпечення пацієнтів необхідним лікуванням державним коштом. Це, у свою чергу, є порушенням умов договору із Національною службою здоров’я України. 

Станом на 13 травня від зазначених медзакладів пояснення не надійшло, тож НСЗУ призупиняє для них оплати.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Кременчуцькому перинатальному центрі пройшли обшуки: слідчі підозрюють можливу розтрату грошей.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: НСЗУ перинатальний центр фінансування
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