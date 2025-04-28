У Кременчуці розклеювали агітаційні листівки проти мобілізації — ухвала суду

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 665 Коментарів: 1

У Кременчуці група осіб розклеювала агітаційні листівки, спрямовані проти мобілізації та підтримки Збройних сил України. Про це йдеться в ухвалі Солом’янського районного суду Києва від 23 квітня.

Слідчі дії проводяться в рамках розслідування справи з діяльністю членів «Робітничого фронту України». Зазначимо, за даними слідства, учасники групи готували та поширювали текстові й фотоматеріали із закликами, що дискредитували владу і військове керівництво України. Серед них — листівки з написами на кшталт «Чому я повинна відправляти мого чоловіка на фронт і купувати йому: спорядження, дрони, тепловізори, поки можновладці крадуть» та «Чому мій чоловік зобов’язаний, а держава — нікому нічого не винна».

Розповсюдження листівок зафіксували у багатьох містах, зокрема у Кременчуці — на вулицях В. Пугачова, Миру, Київській, біля бульвару Українського Відродження та проспекті Свободи. Матеріали розміщували на стінах будинків, рекламних щитах і зупинках громадського транспорту.

Слідчі вважають, що такі дії були частиною організованої кампанії, спрямованої на деморалізацію населення та перешкоджання мобілізаційним заходам під час воєнного стану.

У справі проходить п’ятеро підозрюваних. Усім їм інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

23 квітня суд продовжив строк досудового розслідування до 28 липня 2025 року через складність справи та необхідність додаткових слідчих дій.

Нагадаємо, про діяльність організаторів «Робітничого фронту України» СБУ повідомили на початку 2025-го.

За даними слідства, учасники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади, ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.

— Також агітатори пропонували українським захисникам об’єднуватися у так звані «солдатські комітети» для колективної відмови від участі у бойових діях на фронті, — йдеться у повідомленні.

Учасники «Робітничого фронту України» створили сторінки свого об’єднання у різних соцмережах, де на них підписалося понад 30 тис. користувачів. В СБУ розповіли, що на вулицях розклеювались агітаційні листівки з QR-кодом організації та закликами до зриву мобілізації.

Щодня фігуранти обходили не менше 30 адрес, де розміщували «агітки» на дошках оголошень або просто на стінах будівель. Для друку вони обладнали підпільні «типографії» прямо у власних помешканнях.