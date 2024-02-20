Новий очільник «Київміськбуду» пов’язаний з «будівельною імперією» кременчужанина Кушніра — Bihus.Info

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 691

Новий керівник компанії є одним з найбільших забудовників країни, пов’язаний з бізнес-імперією свого попередника

19 лютого проєкт Bihus.Info випустив чергове розслідування про «Київміськбуд» депутата трьох скликань Кременчуцької міської ради Ігоря Кушніра, який у грудні 2023 року заявив, що йде з посади голови компанії після 12 років роботи. 9 лютого президентом «Київміськбуду» став Василь Олійник.

Раніше в компанії, за дорученням мера Києва Віталія Кличка, почався аудит, а сам Кушнір наприкінці року написав заяву про звільнення.

Втім, за даними журналістів, зміна керівництва може бути формальністю, адже в останні роки Олійник як генпідрядник працював на об’єктах компанії Stolitsa Group з орбіти відомої київської забудовниці Владислави Молчанової. Молчанова ж, в свою чергу, є бізнес-партнеркою родини Ігоря Кушніра. Так, виявилося, що Молчанова і донька Кушніра Дар’я є серед кінцевих бенефіціарів британської компанії Alliance 1903 LTD, що зареєстрована в Лондоні наприкінці 2022 року. За даними з британського реєстру, ця фірма також займається девелоперською діяльністю.

Окрім цього, раніше журналісти заявляли, що Молчанова разом з Кушніром та народним депутатом Вадимом Столаром були реальними бенефіціарами пов’язаної з «Київміськбудом» приватної компанії bUd Development.

Розслідування про Кушніра

Нагадаємо, у травні 2023 року Ігор Кушнір виїхав за кордон з довідкою про інвалідність і разом з дружиною підкорив Еверест. Також Кушнір разом з іншими кременчужанами потрапив до розслідування Bihus.info, в якому йшлося про те, що виведену землю компанії «Київміськбуд», яка на 80% належить територіальній громаді Києва, тобто є комунальною, у Козині, де раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами його родичі.

У 2021 році РНБО ввела санкції проти компанії дружини президента «Київміськбуду» Олени Кушнір. Тоді Кушнір заявив, що санкції найімовірніше були накладені помилково. Але журналісти знайшли зв'язок її компанії Klodius Investments Limited, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, з «газовою трубою» Медведчука.

У 2015 році (за версією читачів та експертів ТЪ) Кушнір став №7 у ТОП-20 найвпливовіших людей у Кременчуці.