У Кременчуці витратять пів мільйона на прибирання зупинок 

У Кременчуці витратять 500 тис. гривень на поточний ремонт та утримання в належному санітарному стані зупинок громадського транспорту. Рішення виконкому про перерозподіл бюджетних коштів затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 2 червня.
Розпорядник коштів — департамент житлово-комунального господарства, освоюватиме — КП «Благоустрій Кременчука».
Згідно з документом раніше кошти планували направити капітальний ремонт зупинок.
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