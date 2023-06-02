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У Кременчуці витратять пів мільйона на прибирання зупинок 

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 228

Та їх поточний ремонт

У Кременчуці витратять 500 тис. гривень на поточний ремонт та утримання в належному санітарному стані зупинок громадського транспорту. Рішення виконкому про перерозподіл бюджетних коштів затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 2 червня. 

Розпорядник коштів департамент житлово-комунального господарства, освоюватиме КП «Благоустрій Кременчука».

Згідно з  документом раніше кошти планували направити капітальний ремонт зупинок. 

Без Костроми та Воїнів-інтернаціоналістів: нові назви зупинок у Кременчуці


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Автор: Ольга Мінчук
Теги: зупинки благоустрій Благоустрій Кременчука
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