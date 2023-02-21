У «Кременчукгазі» розповіли, як споживачі крадуть газ

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 206

Недобросовісні споживачі ПрАТ «Кременчукгаз», як і раніше, користуються «безплатним» газом, сподіваючись, що все минеться.

Оперативна робота з виявлення крадіжок

«З уведенням воєнного стану в Україні, у нас були сподівання на розуміння споживачів, що економіка опинилася в дуже важкому стані, — розповідає керівник сектору роботи із боржниками та крадіями ПрАТ «Кременчукгаз» Дмитро Бакаєв. – Логічно, що з огляду на військову агресію люди мусили б відповідально й бережливо ставитися до енергоресурсів. Але … виявилося, що наші втрати стабільні. Окремі споживачі не зупиняються в крадіжках, попри скрутний час для країни. Отож у вересні минулого року ми активізували роботу з відстеження лічильних механізмів на запобігання таким порушенням».

Заходи щодо споживачів, які передають малі обсяги газу, показали, що в багатьох власників помешкань лічильники пошкоджені. За даними Дмитра Бакаєва, із 25, знятих на перевірку, у 2-3-х виявляють втручання в пломбу.

«Підробку однієї з пломб, яка встановлена на лічильнику, виявила криміналістична експертиза, — розповідає фахівець. — Голова правління вирішив, що навіть при вартісній експертизі (3500 грн), вона необхідна. В результаті з’ясувалося, що пошкоджений внутрішній механізм, намагнічений. Грубо кажучи, відлік примусово зупинили й газ проходив повз лічильний механізм. У цьому випадку порушник отримав донарахування близько 74 тис. грн».

Є приклад, коли порушник просвердлив отвір у пломбувальному механізмі, потім поставив на клей і за допомогою перехідного механізму використовував газ без лічильника.

Щоразу фахівці Департаменту ретельно аналізують споживання газу окремим споживачем за 3-4 роки. При виявленні тенденції до різкого зниження використання газу по окремому особовому рахунку, у помешканні перевіряють наявність альтернативних джерел опалювання, наприклад, твердопаливний котел.

За листопад 2022 року:

150 індивідуальних лічильників газу зняли на перевірку.

14 лічильників із них пошкоджені, за підсумками експертизи.

Ці втручання в роботу механізму приладів обліку, за попередніми підрахунками Дмитра БАКАЄВА, обійшлися підприємству на суму близько 250 тис. грн лише за один місяць. Практично воно оплатило 30 тис. кубів природного газу, яким безплатно скористалися недобросовісні споживачі.

«Частина з них не подавала показники, — пояснює посадовець. — Згідно з Кодексом ГРС, їм ставили розрахункові обсяги. А при перевірці виявили занижений показник. Тоді здійснили експертизу лічильника. При доведенні факту втручання, провели донарахування, передбачені законодавством».

«Іспанський сором»

Протягом 2022 року фахівці сектору задокументували ще й два факти несанкціонованого врізання у газопровід. Це — незаконний відбір газу прихованим підземним газопроводом поза лічильником.

Один із них здійснювався в Піщаному за допомогою під’єднання гумового шланга до вуличного газопроводу. Приватний будинок площею 100 кв. м був відключений ще на початку 2000 року за борги. Однак, коли інспекторка потрапила до хати в холодну пору року, відчула, що там тепло. А вже наступного разу, влітку, побачила, що у приміщенні ввімкнута газова плита і горить конфорка. Споживач сказав, що користується балоном. Але балона … не було. Натомість був шланг, проведений в стіну, схований під сміттям. На тому місці за допомогою газоаналізатора виявили витік газу, а врешті й сам гумовий шланг.

Власнику донарахували близько 130 тис. грн штрафу.

Друге подібне правопорушення виявили восени в Кременчуці під час перевірки лічильника. Згідно з аналізом переданих показників, родина, що мешкає в приватному будинку, удвічі скоротила споживання природного газу в порівнянні з минулим періодом. В результаті газовики встановили факт несанкціонованого відбору газу власниками помешкання. Фахівці виявили на подвір’ї садиби металопластиковий рукав, під’єднаний до газопроводу шляхом холодного врізання. Таким способом здійснювалася крадіжка природного газу. Ці споживачі кажуть, що придбали будинок 5 років тому і мовби врізання зробив попередній власник.

Донарахування у цьому випадку сягнули близько 110 тис. грн.

«У своє виправдання крадії опускаються навіть до того, що безсоромно звинувачують переселенців, яким начебто вони здавали житло, — обурюється Дмитро Бакаєв. — Нам доводилося спілкуватися із багатьма переселенцями. Переважно це — люди, які перенесли горе та вдячні за місце під дахом. Вони потрапили у надзвичайні труднощі й неможливо, щоб у такому стані чинили шкоду. Натомість непорядні споживачі прикриваються такою надуманою причиною».

Лабораторія виявляє те, що не бачать людські очі

«В лабораторії ПрАТ «Кременчукгаз» зібралася ціла колекція індивідуальних лічильників газу, яких вистачить на дисертацію по технічних способах втручання в механізм приладу обліку» - прикро іронізує начальник лабораторії Вадим Романчук, коментуючи експертну роботу у межах розслідування крадіжок газу приватними споживачами.

Фахівець показує, що на лічильнику є два типи пломб: завода-виробника і ПрАТ «Кременчукгаз». Обидві мають бути неушкодженими. Він додає, що згідно з Кодексом ГРС, за цілісність усіх пломб відповідає споживач. Він додає, що 90% утручань у роботу лічильного механізму здійснюють шляхом пошкодження пломб з метою некоректного підрахунку витрат газу. Переважно порушення фіксують у приватному секторі Кременчука й сільської місцевості, де газ використовують для опалення.

«Коли в контролера при плановому обході виникає підозра до газового лічильника — по пломбі або візуально якісь пошкодження – на місце викликають спеціальну службу і лічильник знімають при споживачеві та оглядають, — пояснює пан Вадим. - Якщо виявляють якісь проблеми, наприклад, пошкоджену пломбу, то складають Акт про порушення. Далі прилад пакують і відправляють до лабораторії ПрАТ «Кременчукгаз» на експертизу. Коли він прибуває на підприємство, споживачеві телефонують і призначають зустріч. Експертна група у складі начальника Техуправління, начальника лабораторії та двох інженерів у присутності споживача розпаковує та проводить візуальну експертизу: перевіряє цілісність пломб, самого корпусу лічильника, неушкодженість лічильного механізму. Якщо знаходять тріщини, сколи, порвані пломби тощо, складають Акт експертизи й протокол втручання за підписом споживача. Лічильник ставлять на метрологічну повірку. На стенді дивляться як він рахує: правильно чи ні. Бувають випадки, що ми бачимо підозру на відхилення: або скло запотіло, або подряпане. Разом з тим, пломби всі цілі, нібито й питань нема. Але, коли ставимо лічильник на повірку, то в 90% випадків бачимо, що було втручання».

Нині підприємство здійснює посилену експертну роботу. Якщо, скажімо, 2019 року проводилося приблизно 50 експертиз на пів року, то станом на січень 2023-го (починаючи із вересня) вже близько 400 приводів. З них — понад 20 навмисних утручань у роботу приладу обліку.

Криміналістична експертиза

За словами фахівця, минулого року на повне обстеження до криміналістичної лабораторії МВС відправляли два лічильники, де їх розбирали на найдрібніші деталі.

«У першому випадку були внутрішні подряпини, тобто навмисне втручання, — каже він. — У другому — порушено коліщатко, що передає обертаючий момент. Крім того, під мікроскопом виявили перетиснуті заводські пломби».

Приводом для експертизи лічильника може бути ще й заява споживача про те, що лічильник зупинився. І саме до такого способу вдаються зловмисники.

«Буває, що приходить газотехнічний інспектор, а споживач каже: ось я сьогодні якраз збирався писати заяву, що в мене лічильник несправний, — розповідає Вадим Романчук. — Насправді ж він втрутився в роботу лічильника, щоб навмисне його зупинити. Але вдає, що не має відношення до цього, нібито механізм зупинився сам. У такому випадку все одно споживачеві не вдається ввести нас в оману, бо лічильник пакується, доставляється на підприємство й експертиза фіксує навмисне втручання».

За словами начальника лабораторії, на його досвіді ніхто зі споживачів не зізнавався у втручанні в лічильник газу. Мало того! Спостерігається тенденція до звинувачення квартирантів, мовляв, це вони зробили, а потім поїхали й ось таке пошкодження залишили після себе.

«Було таке, що лічильник перерубали сокирою, — пригадує фахівець. — Сказали, що це — переселенці. Але видно, що рубали по рахунковому механізму, щоб не було витоку, щоб газ ішов, але лічильник не рахував. Такі порушники мають на меті одне: зупинити (сповільнити, відмотати) лічильник».

Штрафні санкції

Ретельний аналіз обсягів втрат природного газу через крадіжки споживачів за кожним із випадків проводять фахівці структурних підрозділів, зайнятих обліком природного газу ПрАТ «Кременчукгаз» з урахуванням всіх даних: об’єму житлового приміщення, кількості мешканців, пори року, дати останнього візиту інспектора, порівняння витрат газу за минулі роки тощо. Фахівці детально вивчають стан заборгованості та всю історію стосунків із власником рахунку. Раз на місяць висновки відправляють на розгляд комісії. Однак матеріали постійно перебувають під суворим контролем і щотижня розглядаються на попередніх засіданнях робочої групи.

«Донарахування робиться за граничними нормами, згідно з Кодексом ГРС, — розповідає фахівчиня з обліку газу Наталя КОНОВАЛЕНКО. — Щоразу це — індивідуальний розрахунок, зокрема, в залежності від кількості газових приладів у приміщенні. Крім того, розмір донарахування залежить від того, чи зафіксоване втручання в сам лічильник, чи тільки пломби порушені. Або ж, якщо споживач сам заявив про зупинку лічильника, то ми теж проводимо розслідування: коли цей лічильник зупинився — вчора чи пів року тому. Порівнюємо обсяги споживання за минулі роки. Подекуди бачимо, що з часу введення воєнного стану люди не передавали показники лічильників. Нам пояснюють, що виїжджали і їх не було в Україні, а лічильник стояв. Але це — також привід для експертизи, бо нас не попереджали про те, що не користуватимуться газом».

Варто враховувати витрати порушника ще й на вартість експертизи, монтажу та демонтажу лічильника, якщо доведено втручання в роботу приладу обліку газу.

Статистика із гірким присмаком

В грудні-листопаді кожного сезону виявляють найбільшу кількість порушників.

В листопаді 2022 року:

12 порушників отримали донарахування

182 тис. 384 грн – загальна сума, яку донараховано порушникам

110 тис. 409 грн – це найбільше донарахування одному зі споживачів.

В грудні 2022 року:

8 порушників отримали донарахування

80 тис. 895 грн – загальна сума, яку донараховано порушникам

24 тис. 607 грн – найбільший штраф у грудні, який мусить сплатити один зі споживачів, що здійснив крадіжку

«Штрафників дуже багато, — розповідає фахівчиня. — Ось, наприклад, у грудні минулого року частина з них сплатила 16 тис. грн. Але ж загальна сума донарахувань станом на січень 2023 року перевищує 1,5 млн грн! Якщо ці кошти умовно перевести в куби, за тарифами виробничо-технічних витрат, то за попередніми підрахунками, цифра перевищуватиме 100 тисяч кубометрів природного газу, незаконно відібраного приватними споживачами. Психологічна складова цього питання дуже важка. На комісіях кожна людина приходить зі своїми проблемами, багато хто посилається на воєнний стан. Та, з огляду на колосальні втрати власних коштів підприємства, ми все ж чекаємо на погашення цих боргів. Зокрема, застосовуємо механізм реструктуризації, укладаючи угоду із порушником, який не може відразу сплатити всю суму. У випадку невиконання угоди, споживач дає згоду на відключення домоволодіння від газорозподілу. Трапляються таке, що порушник ігнорує виклик на комісію. І не платить. Трапляється, що скаржиться, але потім відкликає скаргу, бо насправді має місце порушення. Трапляється, що не пускають інспектора до лічильника. Отож надсилаємо попередження. Якщо немає контакту, то законодавство дає нам право відключити газ на вводі в домогосподарство».

Нині на допомогу фахівцям структурних підрозділів запроваджено електронний банк даних: документи по кожному окремому особовому рахунку, фото лічильника на всіх етапах контролю, Акти, документи.

«Порівнюючи знімки лічильника в момент встановлення та під час контролю, виявляємо отвори чи інші пошкодження, — демонструє пані Наталя історію одного з особових рахунків. — Також, при відклеюванні магнітної стрічки, проявляється слово «open». Так реагує пломба лише при навмисному втручанні. Один зі споживачів пояснив, що на його лічильнику розплавлене скло, бо прилад висить на сонці. Натомість при перевірці показників виявилося, що раніше він споживав 1200 куб м газу на місяць, а зараз - 590 куб м…».

Якщо вам відомі випадки незаконного споживання газу, повідомляйте за телефонами ПрАТ «Кременчукгаз»:

(0536) 78-04-04

+38 067 503 75 20

+38 095 720 00 36

+38 063 839 35 33

або пишіть: info@kgaz.com.ua

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