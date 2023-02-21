У «Кременчукгазі» розповіли, як споживачі крадуть газ 

ПрАТ «Кременчукгаз» оприлюднив власне розслідування. З'ясувалося, що приватні споживачі викрали газу на півтора мільйона гривень.
Недобросовісні споживачі ПрАТ «Кременчукгаз», як і раніше, користуються «безплатним» газом, сподіваючись, що все минеться.
Заходи щодо споживачів, які передають малі обсяги газу, показали, що в багатьох власників помешкань лічильники пошкоджені. За даними Дмитра Бакаєва, із 25, знятих на перевірку, у 2-3-х виявляють втручання в пломбу.
Є приклад, коли порушник просвердлив отвір у пломбувальному механізмі, потім поставив на клей і за допомогою перехідного механізму використовував газ без лічильника.
Щоразу фахівці Департаменту ретельно аналізують споживання газу окремим споживачем за 3-4 роки. При виявленні тенденції до різкого зниження використання газу по окремому особовому рахунку, у помешканні перевіряють наявність альтернативних джерел опалювання, наприклад, твердопаливний котел.
За листопад 2022 року:
Протягом 2022 року фахівці сектору задокументували ще й два факти несанкціонованого врізання у газопровід. Це — незаконний відбір газу прихованим підземним газопроводом поза лічильником.
Один із них здійснювався в Піщаному за допомогою під’єднання гумового шланга до вуличного газопроводу. Приватний будинок площею 100 кв. м був відключений ще на початку 2000 року за борги. Однак, коли інспекторка потрапила до хати в холодну пору року, відчула, що там тепло. А вже наступного разу, влітку, побачила, що у приміщенні ввімкнута газова плита і горить конфорка. Споживач сказав, що користується балоном. Але балона … не було. Натомість був шланг, проведений в стіну, схований під сміттям. На тому місці за допомогою газоаналізатора виявили витік газу, а врешті й сам гумовий шланг.
Власнику донарахували близько 130 тис. грн штрафу.
Друге подібне правопорушення виявили восени в Кременчуці під час перевірки лічильника. Згідно з аналізом переданих показників, родина, що мешкає в приватному будинку, удвічі скоротила споживання природного газу в порівнянні з минулим періодом. В результаті газовики встановили факт несанкціонованого відбору газу власниками помешкання. Фахівці виявили на подвір’ї садиби металопластиковий рукав, під’єднаний до газопроводу шляхом холодного врізання. Таким способом здійснювалася крадіжка природного газу. Ці споживачі кажуть, що придбали будинок 5 років тому і мовби врізання зробив попередній власник.
Донарахування у цьому випадку сягнули близько 110 тис. грн.
Фахівець показує, що на лічильнику є два типи пломб: завода-виробника і ПрАТ «Кременчукгаз». Обидві мають бути неушкодженими. Він додає, що згідно з Кодексом ГРС, за цілісність усіх пломб відповідає споживач. Він додає, що 90% утручань у роботу лічильного механізму здійснюють шляхом пошкодження пломб з метою некоректного підрахунку витрат газу. Переважно порушення фіксують у приватному секторі Кременчука й сільської місцевості, де газ використовують для опалення.
«Коли в контролера при плановому обході виникає підозра до газового лічильника — по пломбі або візуально якісь пошкодження – на місце викликають спеціальну службу і лічильник знімають при споживачеві та оглядають, — пояснює пан Вадим. - Якщо виявляють якісь проблеми, наприклад, пошкоджену пломбу, то складають Акт про порушення. Далі прилад пакують і відправляють до лабораторії ПрАТ «Кременчукгаз» на експертизу. Коли він прибуває на підприємство, споживачеві телефонують і призначають зустріч.
Експертна група у складі начальника Техуправління, начальника лабораторії та двох інженерів у присутності споживача розпаковує та проводить візуальну експертизу: перевіряє цілісність пломб, самого корпусу лічильника, неушкодженість лічильного механізму. Якщо знаходять тріщини, сколи, порвані пломби тощо, складають Акт експертизи й протокол втручання за підписом споживача. Лічильник ставлять на метрологічну повірку. На стенді дивляться як він рахує: правильно чи ні. Бувають випадки, що ми бачимо підозру на відхилення: або скло запотіло, або подряпане. Разом з тим, пломби всі цілі, нібито й питань нема. Але, коли ставимо лічильник на повірку, то в 90% випадків бачимо, що було втручання».
Нині підприємство здійснює посилену експертну роботу. Якщо, скажімо, 2019 року проводилося приблизно 50 експертиз на пів року, то станом на січень 2023-го (починаючи із вересня) вже близько 400 приводів. З них — понад 20 навмисних утручань у роботу приладу обліку.
За словами фахівця, минулого року на повне обстеження до криміналістичної лабораторії МВС відправляли два лічильники, де їх розбирали на найдрібніші деталі.
Приводом для експертизи лічильника може бути ще й заява споживача про те, що лічильник зупинився. І саме до такого способу вдаються зловмисники.
За словами начальника лабораторії, на його досвіді ніхто зі споживачів не зізнавався у втручанні в лічильник газу. Мало того! Спостерігається тенденція до звинувачення квартирантів, мовляв, це вони зробили, а потім поїхали й ось таке пошкодження залишили після себе.
Ретельний аналіз обсягів втрат природного газу через крадіжки споживачів за кожним із випадків проводять фахівці структурних підрозділів, зайнятих обліком природного газу ПрАТ «Кременчукгаз» з урахуванням всіх даних: об’єму житлового приміщення, кількості мешканців, пори року, дати останнього візиту інспектора, порівняння витрат газу за минулі роки тощо. Фахівці детально вивчають стан заборгованості та всю історію стосунків із власником рахунку. Раз на місяць висновки відправляють на розгляд комісії. Однак матеріали постійно перебувають під суворим контролем і щотижня розглядаються на попередніх засіданнях робочої групи.
«Донарахування робиться за граничними нормами, згідно з Кодексом ГРС, — розповідає фахівчиня з обліку газу Наталя КОНОВАЛЕНКО. — Щоразу це — індивідуальний розрахунок, зокрема, в залежності від кількості газових приладів у приміщенні. Крім того, розмір донарахування залежить від того, чи зафіксоване втручання в сам лічильник, чи тільки пломби порушені.
Або ж, якщо споживач сам заявив про зупинку лічильника, то ми теж проводимо розслідування: коли цей лічильник зупинився — вчора чи пів року тому. Порівнюємо обсяги споживання за минулі роки. Подекуди бачимо, що з часу введення воєнного стану люди не передавали показники лічильників. Нам пояснюють, що виїжджали і їх не було в Україні, а лічильник стояв. Але це — також привід для експертизи, бо нас не попереджали про те, що не користуватимуться газом».
Варто враховувати витрати порушника ще й на вартість експертизи, монтажу та демонтажу лічильника, якщо доведено втручання в роботу приладу обліку газу.
В грудні-листопаді кожного сезону виявляють найбільшу кількість порушників.
В листопаді 2022 року:
В грудні 2022 року:
«Штрафників дуже багато, — розповідає фахівчиня. — Ось, наприклад, у грудні минулого року частина з них сплатила 16 тис. грн. Але ж загальна сума донарахувань станом на січень 2023 року перевищує 1,5 млн грн!
Якщо ці кошти умовно перевести в куби, за тарифами виробничо-технічних витрат, то за попередніми підрахунками, цифра перевищуватиме 100 тисяч кубометрів природного газу, незаконно відібраного приватними споживачами.
Психологічна складова цього питання дуже важка. На комісіях кожна людина приходить зі своїми проблемами, багато хто посилається на воєнний стан.
Та, з огляду на колосальні втрати власних коштів підприємства, ми все ж чекаємо на погашення цих боргів. Зокрема, застосовуємо механізм реструктуризації, укладаючи угоду із порушником, який не може відразу сплатити всю суму. У випадку невиконання угоди, споживач дає згоду на відключення домоволодіння від газорозподілу.
Трапляються таке, що порушник ігнорує виклик на комісію. І не платить. Трапляється, що скаржиться, але потім відкликає скаргу, бо насправді має місце порушення. Трапляється, що не пускають інспектора до лічильника. Отож надсилаємо попередження. Якщо немає контакту, то законодавство дає нам право відключити газ на вводі в домогосподарство».
Нині на допомогу фахівцям структурних підрозділів запроваджено електронний банк даних: документи по кожному окремому особовому рахунку, фото лічильника на всіх етапах контролю, Акти, документи.
«Порівнюючи знімки лічильника в момент встановлення та під час контролю, виявляємо отвори чи інші пошкодження, — демонструє пані Наталя історію одного з особових рахунків. — Також, при відклеюванні магнітної стрічки, проявляється слово «open». Так реагує пломба лише при навмисному втручанні.
Один зі споживачів пояснив, що на його лічильнику розплавлене скло, бо прилад висить на сонці. Натомість при перевірці показників виявилося, що раніше він споживав 1200 куб м газу на місяць, а зараз - 590 куб м…».
Якщо вам відомі випадки незаконного споживання газу, повідомляйте за телефонами ПрАТ «Кременчукгаз»:
(0536) 78-04-04
+38 067 503 75 20
+38 095 720 00 36
+38 063 839 35 33
або пишіть: info@kgaz.com.ua
пров. Героїв Маріуполя, 46, 39601
Можна також скористатися вайбером ЦОС +380675047816
та месенджерами в соцмережах:
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер