 У Кременчуці вирішили провести капремонт у гуртожитку для переселенців по вул..Єднання України

У бюджеті передбачили кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації майже 60 тис. гривень, раніше виділяля кошти і на ремонти
У Кременчуці вирішили провести капремонт пункту тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб. Це гуртожиток, розташований по вул. Єднання України, 9.
На сесії 9 грудня 2022 року депутати Кременчуцької міськради затвердили рішення виконкому щодо виділення зі стабілізаційного фонду 58,8 тис. гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації.
Цим же рішенням депутати погодили виділення 18,3 тис. гривень на придбання запчастин для проведення ремонтних робіт системи опалення у цьому ж гуртожитку.
Нагадаємо, 28 жовтня Департаменту соціального захисту населення виділили 1,08 млн гривень зі стабілізаційного фонду на виконання ремонтних робіт в пунктах тимчасового перебування за адресами вул. Єднання України №7 та №9.
ТЪ побачив, як живуть перелесенці у гуртожитку на вулиці Єднання України у Кременчуці
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер