У Кременчуці вирішили провести капремонт у гуртожитку для переселенців по вул..Єднання України

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 317

У бюджеті передбачили кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації майже 60 тис. гривень, раніше виділяля кошти і на ремонти

У Кременчуці вирішили провести капремонт пункту тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб. Це гуртожиток, розташований по вул. Єднання України, 9.

На сесії 9 грудня 2022 року депутати Кременчуцької міськради затвердили рішення виконкому щодо виділення зі стабілізаційного фонду 58,8 тис. гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Цим же рішенням депутати погодили виділення 18,3 тис. гривень на придбання запчастин для проведення ремонтних робіт системи опалення у цьому ж гуртожитку.

Нагадаємо, 28 жовтня Департаменту соціального захисту населення виділили 1,08 млн гривень зі стабілізаційного фонду на виконання ремонтних робіт в пунктах тимчасового перебування за адресами вул. Єднання України №7 та №9.

ТЪ побачив, як живуть перелесенці у гуртожитку на вулиці Єднання України у Кременчуці

