Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

Чи закриють кременчуцький шкірвендиспансер

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 563

 

Облрада планує реорганізацію обласних комунальних закладів охорони здоров'я

У Полтаві вирішили реорганізувати КП «Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної ради» і КП «Полтавський обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради» шляхом приєднання їх до КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».

Про це стало відомо з проєктів рішень Полтавської обласної ради, викладених на сторінці департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації.

Обласні чиновники стверджують, що реалізація цих рішень облради дозволить:

  • запровадити інтегрований підхід до проблем і факторів, що його обумовлюють, з метою раціонального використання наявних людських та матеріальних ресурсів;
  • організувати налагодження співпраці з різними державними та неурядовими організаціями, установами щодо взаємного обміну інформацією та відпрацювання алгоритмів;
  • отримати достовірну інформацію про стан здоров’я населення;
  • створити чітку та прозору систему звітності за результатами впровадження програм і проєктів у сфері громадського здоров’я;
  • підвищити ефективність використання бюджетних коштів у сфері громадського здоров’я та запровадити індикатори їх використання.

Відповідно до проєкту рішення обласної ради, очільника КП «Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної ради» Дмитра Кореня планують звільнити у зв’язку зі скороченням посади головного лікаря та реорганізацією цього закладу. А після ознайомлення під підпис із Рішенням, запропонувати йому, у разі наявності, іншу роботу (посаду) в КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».

Також планують повідомити у встановленому законодавством порядку працівників КП «ПОКЛ ШВД ПОР» про припинення діяльності закладу, у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради». Обіцяють забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

Яка ж доля чекає на кременчуцьке відділення обласного шкірвендиспансеру не знають ні його колектив, ні в.о. головного лікаря КП «ПОКЛ ШВД ПОР» Віктор Кузьменко, якого «Ъ» спитав про це у телефонній розмові. Він також дізнався про цю реорганізацію з проєкту рішення на сайті департаменту охорони здоров'я облради.

- Розмови про необхідність приєднання обласного ШВД до лікарні ім. Скліфософського йшли давно. Про це говорили й у МОЗ, й у НСЗУ. Та й це лише проєкт рішення, а не саме рішення облради. І коли буде сесія - невідомо. Тож поки що нічого коментувати. Департамент охорони здоров'я ОВА нас до відома не поставив, - розповів Віктор Кузьменко.

Коментар самого очільника КП «ПОКЛ ШВД ПОР» Дмитра Кореня взяти не вдалося, бо як сказали у приймальні цього лікувального закладу, він на курсах.

Між іншим, за 2021 р. у кременчуцькому шкірвендиспансері проведено 38 189 прийомів, а в 2022 р. - 21 684 (9 міс.) + 2 046 (за жовтень) = 23 730. Не тільки повномасштабна війна наклала свій відбиток на кількість громадян, які отримали послуги ШВД цьогоріч, але й скорочення штату та перевод на 0,5 ставки тих лікарів, хто залишився. Тож, як можна побачити із цифр, потреба у цьому закладі охорони здоров'я у Кременчуці та агломерації чимала.

 

Нагадуємо, що у Кременчуцького шкірно-венерологічного диспансеру змінився режим роботи.

1
Автор: Володимир Дмитренко Фото: Володимир Дмитренко
Теги: шкірвендиспансер кременчуцьке відділення ШВД комунальне підприємство Полтавська обласна рада проєкт рішення шпиталь реорганізація зміни клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 45 від 10 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх