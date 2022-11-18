Чи закриють кременчуцький шкірвендиспансер

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 563

У Полтаві вирішили реорганізувати КП «Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної ради» і КП «Полтавський обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради» шляхом приєднання їх до КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».

Про це стало відомо з проєктів рішень Полтавської обласної ради, викладених на сторінці департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації.

Обласні чиновники стверджують, що реалізація цих рішень облради дозволить:

запровадити інтегрований підхід до проблем і факторів, що його обумовлюють, з метою раціонального використання наявних людських та матеріальних ресурсів;

організувати налагодження співпраці з різними державними та неурядовими організаціями, установами щодо взаємного обміну інформацією та відпрацювання алгоритмів;

отримати достовірну інформацію про стан здоров’я населення;

створити чітку та прозору систему звітності за результатами впровадження програм і проєктів у сфері громадського здоров’я;

підвищити ефективність використання бюджетних коштів у сфері громадського здоров’я та запровадити індикатори їх використання.

Відповідно до проєкту рішення обласної ради, очільника КП «Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної ради» Дмитра Кореня планують звільнити у зв’язку зі скороченням посади головного лікаря та реорганізацією цього закладу. А після ознайомлення під підпис із Рішенням, запропонувати йому, у разі наявності, іншу роботу (посаду) в КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».

Також планують повідомити у встановленому законодавством порядку працівників КП «ПОКЛ ШВД ПОР» про припинення діяльності закладу, у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради». Обіцяють забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

Яка ж доля чекає на кременчуцьке відділення обласного шкірвендиспансеру не знають ні його колектив, ні в.о. головного лікаря КП «ПОКЛ ШВД ПОР» Віктор Кузьменко, якого «Ъ» спитав про це у телефонній розмові. Він також дізнався про цю реорганізацію з проєкту рішення на сайті департаменту охорони здоров'я облради.

- Розмови про необхідність приєднання обласного ШВД до лікарні ім. Скліфософського йшли давно. Про це говорили й у МОЗ, й у НСЗУ. Та й це лише проєкт рішення, а не саме рішення облради. І коли буде сесія - невідомо. Тож поки що нічого коментувати. Департамент охорони здоров'я ОВА нас до відома не поставив, - розповів Віктор Кузьменко.

Коментар самого очільника КП «ПОКЛ ШВД ПОР» Дмитра Кореня взяти не вдалося, бо як сказали у приймальні цього лікувального закладу, він на курсах.

Між іншим, за 2021 р. у кременчуцькому шкірвендиспансері проведено 38 189 прийомів, а в 2022 р. - 21 684 (9 міс.) + 2 046 (за жовтень) = 23 730. Не тільки повномасштабна війна наклала свій відбиток на кількість громадян, які отримали послуги ШВД цьогоріч, але й скорочення штату та перевод на 0,5 ставки тих лікарів, хто залишився. Тож, як можна побачити із цифр, потреба у цьому закладі охорони здоров'я у Кременчуці та агломерації чимала.

Нагадуємо, що у Кременчуцького шкірно-венерологічного диспансеру змінився режим роботи.