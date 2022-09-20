У Кременчуцького шкірно-венерологічного диспансеру змінився режим роботи

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У Кременчуцького шкірно-венерологічного диспансеру змінився режим роботи. Раніше лікувальний заклад працював з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00, наразі – до 16.00. І тепер диспансер не веде прийом пацієнтів у вихідні (до цього здійснював його у суботу з 8.00 до 14.00). Про це ТЪ розповіла лікарка Марія Самойленко.

Щоб потрапити до закладу, потрібно взяти електронне направлення у свого сімейного лікаря, тоді огляд у диспансері буде безкоштовним. У випадку, якщо людина не має декларації з «сімейником», вона може заплатити за прийом (є безготівкова оплата).

З травня у медзакладі є можливість записатися онлайн. Через сайт helsi.me пацієнт може самостійно обрати лікаря та зручний час прийому. Для цього треба обрати місто Полтаву та натиснути на вкладку «Дерматовенеролог», а там шукати кременчуцьких лікарів.

Також можна записатися через реєстратуру за номерами телефону 0990995016 або 758371. У медзакладу є ще фейсбук та інстаграм – там можна знайти актуальну інформацію.

— У зв'язку з реформою у нас залишилася маленька кількість лікарів. Наразі у нас працює всього 5 лікарів на пів ставки (раніше було 13 на повну ставку), це пов'язано з недостатнім фінансуванням від НСЗУ, — пояснює Марія Самойленко. — Це ускладнює нашу роботу. Пацієнтів багато і вони скаржаться через те, що запис на прийом через тиждень-два. У нас тому і змінилися графіки роботи, бо ми не в змозі перекрити години праці через те, що мало лікарів. Оскільки нас замало, ми не можемо виходити ще й у суботу, це перепрацювання. Я та ще один лікар інколи виходимо у свій неробочий день, щоб приймати живу чергу. Тобто один лікар приймає по своєму графіку тих, хто за записом, а інший — живу чергу. Нам доводиться це робити, бо не всі розуміють, що у нас є запис і потрібне електронне направлення.

Зараз Національна служба здоров'я України виділяє 550 тисяч грн на місяць на шкірно-венерологічні диспансери у Полтаві та Кременчуці (Кременчуцький шкірно-венерологічний диспансер — це відділення Полтавського диспансеру з керівництвом у Полтаві).

Коли у 2020 році диспансер укладав договори з НСЗУ, заклали суму у 550 тисяч грн на місяць, на той час у Кременчуці працювало 13 лікарів, у Полтаві – близько 30, а загалом понад 100 медичних працівників. Тоді заробітна плата була мінімальною, а от з січня пішов підйом зарплат до 20 тис. грн, тож коштів стало замало. Частину працівників довелося скоротити, а весь медичний персонал перевели на 0,5 ставки (тепер загальний штат у Полтаві — близько 60 працівників, у Кременчуці — 24).

Оскільки за новою реформою «гроші йдуть за пацієнтом», наприклад, за серпень заклад «заробив» 2,7 млн грн, зважаючи на кількість людей, яким надали медичну допомогу. За словами Марії Самойленко, зв'язувалися з куратором НСЗУ у регіоні щодо перегляду коштів протягом року, які виділяють диспансеру, але під час війни питання просувалося дуже погано, бо воно не на часі.

— Тому ми зараз тримаємося і чекаємо грудня, коли будемо у змозі подати нову заявку на майбутній рік, щоб НСЗУ побачила, що ми заробляємо багато коштів (за серпень 2,7 млн, але ми можемо і більше). Це кошти, які внесли за пацієнтів — електронні направлення, процедури, закриті діагнози. Якщо зараз це 2,7 млн — і надалі ми будемо триматися, в НСЗУ вирахують середню кількість коштів за цей рік і можуть дати нам, наприклад, мільйон. Нам мінімум мільйона вистачить, щоб повертати ставки чи, можливо, залучати нових спеціалістів. Але нам треба очікувати до грудня, поки буде перегляд коштів. Хочу, щоб пацієнти розуміли наш стан — ми фізично не можемо надавати послуги, як раніше, — каже Марія Самойленко.

Також «Кременчуцький ТелеграфЪ» взяв коментар з цього приводу у колишньої очільниці Кременчуцького шкірно-венерологічного диспансеру Олени Нужнової, яка очолювала медзаклад з 2015 по 2020 рік (саме у 2020 році стартувала медична реформа вторинної ланки). Її слова наводимо далі без змін:

«У вузькопрофільних лікувальних закладів ще на старті реформи були складніші умови, ніж у багатопрофільних лікарень, де є і стаціонарні відділення, і багато діагностичних та лікувальних процедур в арсеналі, що давало змогу укласти договори не за одним пакетом, а за багатьма. У результаті – у лікарні більше коштів, а значить, більше можливостей для подальшого розвитку. Це — об‘єктивна причина.

А були ще й суб‘єктивні, коли приєднання до Полтавського відділення не допомогло Кременчуцькому відділенню працювати, а навіть спочатку перешкодило вчасно почати вносити дані про роботу за електронними направленнями в електронну систему охорони здоров‘я. Бо Кременчуцький диспансер до цього був готовий у квітні 2020 року, а Полтавський – лише в січні 2021-го, коли перший договір з НСЗУ на дуже недостатню суму вже був заключений, що надалі послугувало невірним орієнтиром для Національної служби здоров‘я.

Девізом медреформи є «Гроші йдуть за пацієнтом», електронна система повинна була б це відобразити. І так би й було, якби з квітня 2020 року всі лікарі, всіх відділень диспансеру вносили б максимальну кількість даних про консультації, лабораторні аналізи, процедури.

Паралельно з 2020 року необхідно було провести оптимізацію кількості працівників і залишити ту необхідну кількість, яка б виконувала свої обов‘язки з нормальним навантаженням, не коштом якості роботи. На жаль, час був втрачений.

І зараз надолужувати це все можна тільки через якісь болісні міри, що не може не відбитися на якості обслуговування населення. Але, попри це, є розуміння, що на даному етапі диспансер потрібен нашому місту, і хоча б моральна підтримка йому б не завадила.»

Від себе додамо: щоб вас обслуговували максимально якісно та швидко, робіть наступне:

беріть направлення у сімейного лікаря;

записуйтеся онлайн або за телефоном.

Зверніть увагу, що у Кременчуцькому шкірно-венерологічному диспансері планують згодом відійти від живої черги й приймати планових пацієнтів лише за записом.