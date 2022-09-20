У Кременчуцького шкірно-венерологічного диспансеру змінився режим роботи. Раніше лікувальний заклад працював з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00, наразі – до 16.00. І тепер диспансер не веде прийом пацієнтів у вихідні (до цього здійснював його у суботу з 8.00 до 14.00). Про це ТЪ розповіла лікарка Марія Самойленко.
Щоб потрапити до закладу, потрібно взяти електронне направлення у свого сімейного лікаря, тоді огляд у диспансері буде безкоштовним. У випадку, якщо людина не має декларації з «сімейником», вона може заплатити за прийом (є безготівкова оплата).
З травня у медзакладі є можливість записатися онлайн. Через сайт helsi.me пацієнт може самостійно обрати лікаря та зручний час прийому. Для цього треба обрати місто Полтаву та натиснути на вкладку «Дерматовенеролог», а там шукати кременчуцьких лікарів.
Також можна записатися через реєстратуру за номерами телефону 0990995016 або 758371. У медзакладу є ще фейсбук та інстаграм – там можна знайти актуальну інформацію.
— У зв'язку з реформою у нас залишилася маленька кількість лікарів. Наразі у нас працює всього 5 лікарів на пів ставки (раніше було 13 на повну ставку), це пов'язано з недостатнім фінансуванням від НСЗУ, — пояснює Марія Самойленко. — Це ускладнює нашу роботу. Пацієнтів багато і вони скаржаться через те, що запис на прийом через тиждень-два. У нас тому і змінилися графіки роботи, бо ми не в змозі перекрити години праці через те, що мало лікарів. Оскільки нас замало, ми не можемо виходити ще й у суботу, це перепрацювання.
Я та ще один лікар інколи виходимо у свій неробочий день, щоб приймати живу чергу. Тобто один лікар приймає по своєму графіку тих, хто за записом, а інший — живу чергу. Нам доводиться це робити, бо не всі розуміють, що у нас є запис і потрібне електронне направлення.
Зараз Національна служба здоров'я України виділяє 550 тисяч грн на місяць на шкірно-венерологічні диспансери у Полтаві та Кременчуці (Кременчуцький шкірно-венерологічний диспансер — це відділення Полтавського диспансеру з керівництвом у Полтаві).
Коли у 2020 році диспансер укладав договори з НСЗУ, заклали суму у 550 тисяч грн на місяць, на той час у Кременчуці працювало 13 лікарів, у Полтаві – близько 30, а загалом понад 100 медичних працівників. Тоді заробітна плата була мінімальною, а от з січня пішов підйом зарплат до 20 тис. грн, тож коштів стало замало. Частину працівників довелося скоротити, а весь медичний персонал перевели на 0,5 ставки (тепер загальний штат у Полтаві — близько 60 працівників, у Кременчуці — 24).
Оскільки за новою реформою «гроші йдуть за пацієнтом», наприклад, за серпень заклад «заробив» 2,7 млн грн, зважаючи на кількість людей, яким надали медичну допомогу. За словами Марії Самойленко, зв'язувалися з куратором НСЗУ у регіоні щодо перегляду коштів протягом року, які виділяють диспансеру, але під час війни питання просувалося дуже погано, бо воно не на часі.
Також «Кременчуцький ТелеграфЪ» взяв коментар з цього приводу у колишньої очільниці Кременчуцького шкірно-венерологічного диспансеру Олени Нужнової, яка очолювала медзаклад з 2015 по 2020 рік (саме у 2020 році стартувала медична реформа вторинної ланки). Її слова наводимо далі без змін:
«У вузькопрофільних лікувальних закладів ще на старті реформи були складніші умови, ніж у багатопрофільних лікарень, де є і стаціонарні відділення, і багато діагностичних та лікувальних процедур в арсеналі, що давало змогу укласти договори не за одним пакетом, а за багатьма. У результаті – у лікарні більше коштів, а значить, більше можливостей для подальшого розвитку. Це — об‘єктивна причина.
А були ще й суб‘єктивні, коли приєднання до Полтавського відділення не допомогло Кременчуцькому відділенню працювати, а навіть спочатку перешкодило вчасно почати вносити дані про роботу за електронними направленнями в електронну систему охорони здоров‘я. Бо Кременчуцький диспансер до цього був готовий у квітні 2020 року, а Полтавський – лише в січні 2021-го, коли перший договір з НСЗУ на дуже недостатню суму вже був заключений, що надалі послугувало невірним орієнтиром для Національної служби здоров‘я.
Девізом медреформи є «Гроші йдуть за пацієнтом», електронна система повинна була б це відобразити. І так би й було, якби з квітня 2020 року всі лікарі, всіх відділень диспансеру вносили б максимальну кількість даних про консультації, лабораторні аналізи, процедури.
Паралельно з 2020 року необхідно було провести оптимізацію кількості працівників і залишити ту необхідну кількість, яка б виконувала свої обов‘язки з нормальним навантаженням, не коштом якості роботи. На жаль, час був втрачений.
І зараз надолужувати це все можна тільки через якісь болісні міри, що не може не відбитися на якості обслуговування населення. Але, попри це, є розуміння, що на даному етапі диспансер потрібен нашому місту, і хоча б моральна підтримка йому б не завадила.»
Від себе додамо: щоб вас обслуговували максимально якісно та швидко, робіть наступне:
Зверніть увагу, що у Кременчуцькому шкірно-венерологічному диспансері планують згодом відійти від живої черги й приймати планових пацієнтів лише за записом.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер