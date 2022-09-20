Кременчуцьке тролейбусне управління заплатить 8,5 млн гривень фірмі, створеній місяць тому

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У щойно зареєстрованого ФОПа — це перші договори на постачання запчастин до кременчуцьких комунальних тролейбусів та автобусів, а от походження товару залишилось загадкою

8 вересня 2022 року КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» (КП «КТУ») уклало два договори з ФОПом Холявко Вікторія Станіславівна на постачання запчастин та тримальних конструкцій до автобусів та тролейбусів. Загальна сума угод склала 8,5 млн гривень. Про це свідчать оголошення в системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з першим договором, ціна якого склала 5,68 млн гривень, ФОП Вікторія Холявко повинна поставити 192 одиниці транспортних запасних частин та комплектуючих для тролейбусів Богдан, ЛАЗ та автобусів МАЗ.

Згідно з другим договором, ціна якого склала 2,89 млн гривень, ФОП Вікторія Холявко повинна поставити 4 пересувні канавні підйомники та машину для очищення частин тролейбуса.

У договорах вказано, що запчастини та підйомники повинні бути поставлені партіями, протягом одного дня, на підставі замовлення КП «КТУ». Договори чинні до кінця 2022 року.

Нагадаємо, обидві закупівлі, оголошені 29 серпня, провели за спрощеною процедурою: пропозицію надав один учасник, і КТУ торгів не проводило. Зазначимо, така можливість з'явилася у замовників після внесення змін до постанови уряду від 28.02.2022 №169. Раніше за спрощеною процедурою можна було проводити закупівлю до 50 тис. гривень, і КТУ при замовленні великих партій запчастин проводило торги. Щоправда, за їх результатами договори укладались із ФОПами, які співпрацюють виключно із КП «КТУ».

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За даними аналітичної системи Youcontrol, ФОП Холявко Вікторія Станіславівна зареєстрована у Кременчуці 11 серпня 2022 року, за 18 днів до оголошення тендера. Це перші два — і досить вдалі — контракти місцевої підприємиці із КП. Раніше Вікторія Холявко жодного виторгу від своєї діяльності не отримувала. Основний вид діяльності ФОП — оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

Варто також зазначити, що КП «КТУ» у системі Prozorro крім укладених договорів не оприлюднило документів, які б свідчили про досвід виконання аналогічних контрактів ФОП, статут підприємства, наявність складів.

На додаток, згідно з процедурою публічних закупівель, у системі мають бути оприлюднені сертифікати походження товару, де серед іншого зазначається виробник. Однак жодних документів у публічному доступі немає.

Нагадаємо, КП «КТУ» з 2003 року очолює Олександр Вертюх (на фото).

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