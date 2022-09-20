Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Гроші

Кременчуцьке тролейбусне управління заплатить 8,5 млн гривень фірмі, створеній місяць тому

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 644

У щойно зареєстрованого ФОПа — це перші договори на постачання запчастин до кременчуцьких комунальних тролейбусів та автобусів, а от походження товару залишилось загадкою

8 вересня 2022 року КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» (КП «КТУ») уклало два договори з ФОПом Холявко Вікторія Станіславівна на постачання запчастин та тримальних конструкцій до автобусів та тролейбусів. Загальна сума угод склала 8,5 млн гривень. Про це свідчать оголошення в системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з першим договором, ціна якого склала 5,68 млн гривень, ФОП Вікторія Холявко повинна поставити 192 одиниці транспортних запасних частин та комплектуючих для тролейбусів Богдан, ЛАЗ та автобусів МАЗ. 

Згідно з другим договором, ціна якого склала 2,89 млн гривень, ФОП Вікторія Холявко повинна поставити 4 пересувні канавні підйомники та машину для очищення частин тролейбуса. 

У договорах вказано, що запчастини  та підйомники повинні бути поставлені партіями, протягом одного дня, на підставі замовлення КП «КТУ». Договори чинні до кінця 2022 року. 

Нагадаємо, обидві закупівлі, оголошені 29 серпня, провели за спрощеною процедурою: пропозицію надав один учасник, і КТУ торгів не проводило. Зазначимо, така можливість з'явилася у замовників після внесення змін до постанови уряду від 28.02.2022 №169. Раніше за спрощеною процедурою можна було проводити закупівлю до 50 тис. гривень, і КТУ при замовленні великих партій запчастин проводило торги. Щоправда, за їх результатами договори укладались із ФОПами, які співпрацюють виключно із КП «КТУ».

Кременчуцьке тролейбусне управління замовляє запчастини та підйомники для ремонту на 8,5 млн гривень

За даними аналітичної системи Youcontrol, ФОП Холявко Вікторія Станіславівна зареєстрована у Кременчуці 11 серпня 2022 року, за 18 днів до оголошення тендера. Це перші два — і досить вдалі — контракти місцевої підприємиці із КП. Раніше Вікторія Холявко жодного виторгу від своєї діяльності не отримувала. Основний вид діяльності ФОП — оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

Варто також зазначити, що КП «КТУ» у системі Prozorro крім укладених договорів не оприлюднило документів, які б свідчили про досвід виконання аналогічних контрактів  ФОП, статут підприємства, наявність складів. 

На додаток, згідно з процедурою публічних закупівель, у системі мають бути оприлюднені сертифікати походження товару, де серед іншого зазначається виробник. Однак жодних документів у публічному доступі немає. 

Нагадаємо, КП «КТУ» з 2003 року очолює Олександр Вертюх (на фото).

Кременчуцьке тролейбусне управління закупило 18 тисяч літрів дизпалива

3
Автор: Ольга Мінчук Фото: колаж - Артем Коваленко
Теги: закупівлі КТУ тролейбуси автобуси транспорт запчастини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх