З двома перервами на повітряну тривогу: Юні футболісти «Кременя» вшанували пам'ять Валентина Маньковського

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 275

Другий рік поспіль у Кременчуці відбулися футбольні турніри на честь Валентина Маньковського серед молоді. Зауважимо, що 10 років поспіль змагання імені В.Й. Маньковського проходили серед дорослих команд. Оскільки Валентин Маньковський завжди підтримував молодь, то два тижні підряд у місті відбулися змагання серед юних футболістів. Попри вимушені перерви, які виникали через повітряну тривогу, діти отримали ігрову практику та масу позитивних емоцій.

Валентин Йосипович Маньковський — професійний гімнаст, який грав у футбол, хокей (був граючим тренером), більярд, городки й навіть займався важкою атлетикою. Валентин Йосифович брав активну участь в будівництві стадіону КрАЗ, у створенні футбольної команди «Кремінь», в організації хокейної команди, спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву.





Змагання пройшли серед дітей 2013 та 2014-2015 років народження. Кременчук представили вихованці МФК Кремінь 2013, 2014 і 2015 та Ягуар 2013 і 2014, також були гості з Олександрії - команда Аметист, Кривого Рогу - Кривбас та Гірник-Спорт з Горішніх Плавнів. Загалом 14 команд і близько 150 маленьких футболістів протистояли один одному і здобували важливий досвід, який обов‘язково стане їм у нагоді в досягненні високих цілей у футболі і дорослому житті.

- Турніри пройшли у дружній атмосфері та чесній боротьбі про що свідчать посмішки і шквал позитивних емоцій під час нагородження. Всі учасники отримали нагороди і солодощі, а найголовніше незабутні враження від всього турніру. Дуже символічно , що саме найменші дітлахи своєю грою вшанували пам‘ять Валентина Йосиповича Маньковського, який свого часу приклав багато зусиль для розвитку спорту і зокрема футболу у Кременчуці і регіоні!

Кременчук завжди був багатий на футбольні таланти, тому сподіваємось, що ці зірочки згодом стануть великими зірками, які гідно представлятимуть наше місто і нашу Україну на державному і міжнародному рівнях!

Хочеться висловити подяку Вадиму Валентиновичу Маньковському та МФК Кремінь за допомогу в організації турніру, а також ЗСУ та всім хто наближає нашу перемогу за можливість проводити такі заходи для наших дітей! - розповів тренер МФК Кремінь та організатор змагань Ярослав Здирко.