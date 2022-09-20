Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Спорт, Кременчук, Статистика

З двома перервами на повітряну тривогу: Юні футболісти «Кременя» вшанували пам'ять Валентина Маньковського

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 275

 

До нашого міста приїхали команди зі Світловодська, Кривого Рогу, Горішніх Плавнів та Олександрії

Другий рік поспіль у Кременчуці відбулися футбольні турніри на честь Валентина Маньковського серед молоді. Зауважимо, що 10 років поспіль змагання імені В.Й. Маньковського проходили серед дорослих команд. Оскільки Валентин Маньковський завжди підтримував молодь, то два тижні підряд у місті відбулися змагання серед юних футболістів. Попри вимушені перерви, які виникали через повітряну тривогу, діти отримали ігрову практику та масу позитивних емоцій.

Юнаки «Кремінь» U-16 без жодної поразки виграли турнір Kremen Football Legue U-16 ім. В.Й. Маньковського

Валентин Йосипович Маньковський — професійний гімнаст, який грав у футбол, хокей (був граючим тренером), більярд, городки й навіть займався важкою атлетикою. Валентин Йосифович брав активну участь в будівництві стадіону КрАЗ, у створенні футбольної команди «Кремінь», в організації хокейної команди, спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву.


Змагання пройшли серед дітей 2013 та 2014-2015 років народження. Кременчук представили вихованці МФК Кремінь 2013, 2014 і 2015 та Ягуар 2013 і 2014, також були гості з Олександрії - команда Аметист, Кривого Рогу - Кривбас та Гірник-Спорт з Горішніх Плавнів. Загалом 14 команд і близько 150 маленьких футболістів протистояли один одному і здобували важливий досвід, який обов‘язково стане їм у нагоді в досягненні високих цілей у футболі і дорослому житті.

- Турніри пройшли у дружній атмосфері та чесній боротьбі про що свідчать посмішки і шквал позитивних емоцій під час нагородження. Всі учасники отримали нагороди і солодощі, а найголовніше незабутні враження від всього турніру. Дуже символічно , що саме найменші дітлахи своєю грою вшанували пам‘ять Валентина Йосиповича Маньковського, який свого часу приклав багато зусиль для розвитку спорту і зокрема футболу у Кременчуці і регіоні!

Кременчук завжди був багатий на футбольні таланти, тому сподіваємось, що ці зірочки згодом стануть великими зірками, які гідно представлятимуть наше місто і нашу Україну на державному і міжнародному рівнях!

Хочеться висловити подяку Вадиму Валентиновичу Маньковському та МФК Кремінь за допомогу в організації турніру, а також ЗСУ та всім хто наближає нашу перемогу за можливість проводити такі заходи для наших дітей! - розповів тренер МФК Кремінь та організатор змагань Ярослав Здирко.

 

2
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Олексій Ковальов, МФК "Кремінь"
Теги: футбол Кремінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх