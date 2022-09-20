Одну з вулиць Ніжина перейменували на честь бійця з Кременчука Олександра Яцика

Сьогодні, 07:10 Переглядів: 614

У Ніжині одну з вулиць перейменували на честь загиблого на війні 24 лютого кременчужанина Олександра Яцика. Працівника ювенальної превенції Чернігівської області полковник поліції Олександр Яцик загинув внаслідок влучання крилатої ракети по центру керування польотами Ніжинського спеціального авіазагону ДСНС України, охорону якого він здійснював.

28 лютого 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Олександр Яцик нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Похований у Ніжині 2 березня 2022 року.