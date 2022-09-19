Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині начальниця «Укрпошти» вкрала пенсій і соцдопомог на 350 тис. грн

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 121 Коментарів: 1

 

Також жінка привласнила гроші громадян, сплачені за житлово-комунальні послуги

На Полтавщині колишня начальниця одного з відділень поштового зв’язку Полтавської дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта» привласнила гроші, які були призначені для виплати пенсій і соціальних допомог. Про це інформує Полтавська обласна прокуратура.

Глобинська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно жінки, їй інкримінують привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинене повторно, у великих розмірах (ч. ч. 1, 3, 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, зловмисниця, перебуваючи на посаді, упродовж грудня 2019 – січня 2020 років привласнила понад 350 тис. грн, що призначалися для виплати пенсій, субсидій та інших видів соціальних допомог, а також кошти громадян, сплачені за житлово-комунальні послуги.

Під час досудового розслідування жінка відшкодувала заподіяну акціонерному товариству майнову шкоду у повному обсязі.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: укрпошта привласнення гроші суд відшкодування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

270
StarПёр:
Сьогодні, 22:39

Бухгалтерша Малецкого украла 3 млн. грн. и ничего. Даже не ищут. И в розыск даже не подавали. Отсидится на блатной хате до истечения срока давности и восстановится в должности. 


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх