На Полтавщині начальниця «Укрпошти» вкрала пенсій і соцдопомог на 350 тис. грн

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 121 Коментарів: 1

Також жінка привласнила гроші громадян, сплачені за житлово-комунальні послуги

На Полтавщині колишня начальниця одного з відділень поштового зв’язку Полтавської дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта» привласнила гроші, які були призначені для виплати пенсій і соціальних допомог. Про це інформує Полтавська обласна прокуратура.

Глобинська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно жінки, їй інкримінують привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинене повторно, у великих розмірах (ч. ч. 1, 3, 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, зловмисниця, перебуваючи на посаді, упродовж грудня 2019 – січня 2020 років привласнила понад 350 тис. грн, що призначалися для виплати пенсій, субсидій та інших видів соціальних допомог, а також кошти громадян, сплачені за житлово-комунальні послуги.

Під час досудового розслідування жінка відшкодувала заподіяну акціонерному товариству майнову шкоду у повному обсязі.