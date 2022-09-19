У Горішніх Плавнях рятують самку оленя

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 241

Олениця мала народити, але не змогла

Горішньоплавнівські ветеринари намагаються врятувати самку оленя, яку привезли народжувати небайдужі громадяни. Маля врятувати не вдалося. Про це повідомили у місцевій ветеринарній клініці «Кот Бегемот».

Самка оленя мала народити ще два-три дні тому. Проте не змогла, адже плід застряг. Небайдужі громадянам вдалося спіймати її, коли олениця вже втрачала сили. Добрі люди привезли її до ветеринарної клініки, де тварині надали необхідну допомогу. На жаль, вберегти мале оленятко вдалося.

Наразі олениця на перетримці. За кілька днів буде зрозуміло, чи виживе вона.

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