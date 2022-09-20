Загинув військовий з Кременчуччини Сергій Шульга

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 751

18 вересня під час захисту Батьківщини в районі Бахмута Донецької області загинув мешканець Глобиного – солдат Сергій Петрович Шульга.

30 серпня він був призваний за мобілізацією та відправлений до військової частини А1376 де служив на посаді кулеметника. Сергій Петрович неодноразово ставав на захист кордонів рідної землі та брав безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції. Але, на жаль, ця війна забирає найкращих: 18 вересня життя нашого Героя обірвалося.

Під час ворожого обстрілу Сергій Петрович отримав несумісні з життям уламкові поранення.