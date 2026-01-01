ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Чотири пожежі сталися на Полтавщині наприкінці року

Сьогодні, 10:14 Переглядів: 111

 

31 грудня у Кременчуцькому та Полтавському районах сталися чотири пожежі — горіли легкові автомобілі, лазня та господарча споруда

Упродовж 31 грудня підрозділи ДСНС ліквідували чотири пожежі на території Полтавської області. Про це повідомляє головне управляння ДСНС у Полтавській області.

В Кременчуку близько 15.40 на вулиці Василя Сліпака загорівся легковий автомобіль. Вогнем знищив транспортний засіб та майно. Рятувальникам вдалося врятувати споруди, що знаходились поряд. До гасіння залучалися вогнеборці 15-ї ДПРЧ.

Близько 17.12 пожежа виникла у селі Терентіївка Полтавського району—загорілася лазня. Вогонь знищив внутрішнє облицювання на площі 110 кв. м, вікна, двері та майно. Також пошкоджено перекриття на площі 40 кв. м і стіни—на площі 80 кв. м. До ліквідації пожежі залучалися підрозділ 3-ї ДПРЧ та Новоселівська місцева пожежна охорона.

Близько 20.59 у селі Веселівка Диканьської громади загорілася господарча споруда на вулиці Магістральній. Вогонь знищив перекриття на площі 6 кв. м та майно. Рятувальники врятували споруду й житловий будинок. Через сильне задимлення пожежники працювали в апаратах захисту органів дихання. До гасіння залучалися рятувальники 11-ї ДПРЧ.

Ще одна пожежа сталася о 22.04 у селі Петрівка Полтавської громади—загорілися легкові автомобілі. Внаслідок пожежі транспортні засоби були знищені. До гасіння залучалися рятувальники 25-ї ДПРЧ.

нагадаємо, що 30 грудня в пожежі в Лубнах загинув 74-річний чоловік.


0
Автор: Катерина Животовська
Теги: пожежа ДСНС рятувальники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх