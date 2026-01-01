Чотири пожежі сталися на Полтавщині наприкінці року

31 грудня у Кременчуцькому та Полтавському районах сталися чотири пожежі — горіли легкові автомобілі, лазня та господарча споруда

Упродовж 31 грудня підрозділи ДСНС ліквідували чотири пожежі на території Полтавської області. Про це повідомляє головне управляння ДСНС у Полтавській області.

В Кременчуку близько 15.40 на вулиці Василя Сліпака загорівся легковий автомобіль. Вогнем знищив транспортний засіб та майно. Рятувальникам вдалося врятувати споруди, що знаходились поряд. До гасіння залучалися вогнеборці 15-ї ДПРЧ.

Близько 17.12 пожежа виникла у селі Терентіївка Полтавського району—загорілася лазня. Вогонь знищив внутрішнє облицювання на площі 110 кв. м, вікна, двері та майно. Також пошкоджено перекриття на площі 40 кв. м і стіни—на площі 80 кв. м. До ліквідації пожежі залучалися підрозділ 3-ї ДПРЧ та Новоселівська місцева пожежна охорона.

Близько 20.59 у селі Веселівка Диканьської громади загорілася господарча споруда на вулиці Магістральній. Вогонь знищив перекриття на площі 6 кв. м та майно. Рятувальники врятували споруду й житловий будинок. Через сильне задимлення пожежники працювали в апаратах захисту органів дихання. До гасіння залучалися рятувальники 11-ї ДПРЧ.

Ще одна пожежа сталася о 22.04 у селі Петрівка Полтавської громади—загорілися легкові автомобілі. Внаслідок пожежі транспортні засоби були знищені. До гасіння залучалися рятувальники 25-ї ДПРЧ.

нагадаємо, що 30 грудня в пожежі в Лубнах загинув 74-річний чоловік.



