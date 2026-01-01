Що рік наступний нам готує: гороскоп для кожного знаку зодіаку

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 673

Що станеться у 2026 році, за прогнозами астрології

ОВЕН

Для Овнів 2026 рік стане часом фундаментальної перебудови особистості. Ключова подія — з'єднання Сатурна (структура) та Нептуна (мрії) у вашому знаку 20 лютого. Це змусить вас або втілити найсміливіші мрії в реальні структуровані проєкти, або ж остаточно відмовитися від ілюзій, що більше не служать вашому розвитку. З січня, коли Нептун увійде в знакОвна, розпочнеться активний цикл, що спонукатиме до дій протягом усього року.

На самотніх Овнів у 2026 році чекають зустрічі з партнерами, що володіють духовним потенціалом. Можливі зміни у стосунках, якщо поточні зв’язки не відповідають вашим новим ідеалам. Будьте готові до доленосних кар'єрних рішень, що можуть включати зміну роботи або запуск проєктів.

Затемнення навесні та восени допоможуть знайти баланс між незалежністю та партнерством.

Для Овнів 2026 рік обіцяє зростання в особистих стосунках завдяки гармонійним аспектам Венери та Юпітера, що зробить його надихаючим та насиченим.

ТЕЛЕЦЬ

Для Тельців 2026 рік стане динамічним періодом, повним можливостей та відкриттів. Уран, планета несподіванок, 25 квітня переходить у знак Близнюків, ваш сектор доходів. Це завершить семирічний період особистісних потрясінь і відкриє еру інновацій у заробітках.

Будьте готові до нових джерел доходу, пов’язаних із технологіями, комунікаціями або фрілансом, а також до різких коливань у фінансовій сфері, що вимагатиме гнучкості.

Юпітер у Раку до липня принесе Тельцям емоційне зростання та сімейні радощі. Це ідеальний час для зміцнення стосунків, народження дітей або переїзду. Теплі особисті події відбуватимуться завдяки сприятливому положенню Венери.

Восени затемнення та Меркурій принесуть значущі події у сфері дружби та спілкування. Сатурн в Овні навчить відповідальності, зробивши ваше життя більш організованим. До кінця року Юпітер у Леві надихне на інвестиції та створення затишку.

БЛИЗНЮКИ

Для Близнюків 2026 рік обіцяє стати інноваційним періодом. Стеліум у Водолії 27 січня з Марсом та Плутоном задасть потужний старт для змін. Зірки радять вам використати початок року для роздумів та підготовки до майбутніх викликів.

З 25 квітня, коли Уран увійде у ваш знак, розпочнеться семирічний період особистої революції. Цей транзит трапляється раз на 84 роки і може принести кардинальні зміни у вашій зовнішності, самосприйнятті та способі життя. Вас нестримно тягнутиме до свободи та експериментів, що може виразитися у зміні іміджу, професії або навіть місця проживання.

Близнюки можуть переживати емоційні злети, нові знайомства або творчі прориви. У 2026 році Місячні вузли сприятимуть виникненню кармічних зв’язків, що зробить цей період для вас незабутнім.

РАК

Для Раків 2026 рік буде сповнений емоційної глибини та сприятиме зміцненню сімейних зв’язків. Юпітер, планета великого щастя, перебуватиме у вашому знаку до липня, приносячи хвилю оптимізму, впевненості та нових можливостей. Це ідеальний період для запуску особистих проєктів, зміни іміджу та розширення горизонтів. Не бійтеся заявляти про себе — удача буде на вашому боці.

Ви можете зустріти споріднену душу або зміцнити існуючі зв’язки. Рік підкреслює духовне та кар'єрне розширення завдяки Північному вузлу в Рибах до липня. Інтуїтивні інвестиції принесуть успіх.

Затемнення навесні та восени висвітлять теми здоров’я та творчості, прискорюючи зміни вдома або на роботі. Будьте готові до трансформацій близько 17 лютого та 12 серпня.

ЛЕВ

Для Левів 2026 рік стане періодом, що надихає. Сатурн і Нептун в Овні навчать вас балансувати між мріями та реальністю, привносячи дисципліну і творчий імпульс. На вас чекає зростання у сферах подорожей та навчання.

З липня, з переходом Юпітера у ваш знак, для Левів розпочнеться зоряний час. Ваша харизма, популярність та вплив значно зростуть. Кульмінацією стане повне сонячне затемнення у Леві 12 серпня — потужна точка для нового старту, що закладе фундамент на наступні роки. Це ваш шанс голосно заявити про свої амбіції, розпочати творчий проєкт або вийти на новий рівень у кар'єрі.

Левам рекомендується бути готовими до кармічних уроків у коханні та самовираженні наприкінці року, особливо під впливом ретроградних аспектів.

ДІВА

Для Дів 2026 рік відкриє нові перспективи. Юпітер у Раку до липня акцентуватиме увагу на кар'єрі та статусі, створюючи можливості для навчання й майстер-класів. Вам варто звільнитися від перфекціонізму під впливом Південного вузла.

Плутон у Водолії трансформуватиме вашу сферу роботи та здоров’я, вимагаючи інноваційних підходів до щоденних обов’язків. А з квітня Уран у Близнюках активізує ваш сектор кар'єри, приносячи несподівані пропозиції, раптову зміну професійного напрямку або бажання працювати в галузі технологій чи медіа. Будьте готові до того, що ваш соціальний статус може кардинально змінитися.

Сатурн і Нептун в Овні активують трансформації, а Венера допоможе Дівам поглибити зв’язки або зустріти партнера для шлюбу.

ТЕРЕЗИ

Для Терезів 2026 рік обіцяє баланс та творчі прориви. Плутон у Водолії надихне вас на самовираження та нові романи. Юпітер у Раку до липня сприятиме зміцненню партнерств.

Південний вузол у Діві до липня принесе уроки, пов’язані з рутиною та здоров’ям. Затемнення 3 березня та 28 серпня прискорять поворотні моменти у вашому житті. Прагніть рівноправних стосунків під впливом Венери.

Уран у Близнюках з квітня відкриє нові ідеї, а Юпітер у Леві посилить фокус на спільнотах, що зробить 2026 рік для Терезів дуже насиченим.

СКОРПІОН

Для Скорпіонів 2026 рік принесе глибокі трансформації у сфері дому та сім'ї, рушійною силою яких стане Плутон у Водолії. Цей довготривалий транзит може спровокувати переїзд, капітальний ремонт, зміну складу сім'ї або переосмислення свого коріння та стосунків із батьками. Юпітер у Леві з липня відкриє можливості для подорожей та розширення горизонтів. Вам варто довіряти інтуїції в інвестиціях.

Юпітер у Раку активує навчання та пригоди, дозволяючи вам поєднувати партнерство з незалежністю. Уран у Близнюках з квітня відкриє шлях до експериментів у фінансах. Навколо затемнення 12 серпня можливі несподівані можливості.

СТРІЛЕЦЬ

Для Стрільців 2026 рік ознаменується еволюцією комунікативних навичок під впливом Плутона у Водолії. Юпітер у Раку до липня активізує сфери фінансів та партнерства. Вам варто переглянути плани на початку року, щоб поліпшити своє життя.

Кон’юнкція Сатурна та Нептуна 20 лютого у вашому секторі творчості, романтики та дітей принесе важливі події. Це може бути як серйозне ставлення до творчого хобі, що переросте в професію, так і доленосна романтична зустріч, що поєднує мрії та реальність. 2026 рік стане плідним періодом для романтики та самовираження.

КОЗОРІГ

Для Козорогів 2026 рік стане ерою інновацій під впливом Сатурна. Плутон у Водолії сфокусує увагу на фінансах, спонукаючи до нового підходу до власних ресурсів. Затемнення 17 лютого у Водолії та 12 серпня у Леві дадуть імпульс вашій кар'єрі та дому.

Ваше сімейне життя пожвавішає з переходом Північного вузла у знак Водолія у липні. Зміцнюйте зв’язки під стабільним впливом Сатурна.

Навесні можливий поворот у домашніх справах, наприклад, переїзд або інвестиції.

З квітня Уран у Близнюках розпочне семирічну перебудову вашого робочого графіку та підходів до здоров’я. Очікуйте впровадження нових технологій на роботі, переходу на гнучкий графік або фріланс. У сфері здоров’я вас можуть зацікавити нетрадиційні методи лікування.

Водночас Юпітер у Раку до липня принесе удачу в партнерстві, роблячи цей час сприятливим для укладення шлюбу або важливих ділових угод.

ВОДОЛІЙ

Для Водоліїв триває епохальна перебудова особистості, оскільки Плутон, планета влади та трансформації, знаходиться у вашому знаку. Цей транзит, що триватиме до 2044 року, змусить вас повністю перевинайти себе, позбутися застарілих масок та усвідомити свою справжню силу. Кільцеподібне сонячне затемнення у Водолії 17 лютого стане потужним поштовхом для запуску нового життєвого циклу.

Хоча початок року може бути в тіні, з липня Юпітер у Леві підвищить вашу впевненість у партнерствах. Використовуйте комунікативні навички для реалізації проєктів під впливом Урана.

Юпітер у Раку до липня принесе щастя у повсякденних справах та здоров'ї. Якщо ви самотні, можлива доленосна зустріч. 2026 рік буде сприятливим для сім'ї та дітей під впливом Сатурна та Урана.

РИБИ

Для Риб 2026 рік, із переходом Нептуна в Овен у січні, активізує сфери фінансів та цінностей. Це буде період трансформації та звільнення від ілюзій. Юпітер у Раку освітить вашу творчість та романтичне життя. Очікуйте зростання в коханні та самовираженні.

Навколо вас буде багато друзів та рідних — приділіть їм час.

З лютого Сатурн, планета дисципліни, увійде у ваш сектор фінансів, вимагаючи відповідального та структурованого підходу до грошей. Цей транзит, що трапляється раз на 30 років, навчить вас фінансової грамотності, змусить створити бюджет та позбутися боргів. Поєднання Сатурна з вашим управителем Нептуном в Овні допоможе знайти баланс між духовними цінностями та матеріальною стабільністю.

Ваш покровитель Нептун в Овні допоможе перетворити еволюцію на мистецтво. Місячне затемнення 28 серпня у вашому знаку принесе прозріння щодо майбутнього.