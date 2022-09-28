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Прийом повторних заявок для отримання виплати ВПО продовжать до 1 грудня  

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 53

 Для подання заяви слід звернутись до органу соцзахисту особисто

Внутрішньо переміщені особи, які до 30 квітня 2022 року подавали заяву на оформлення державної допомоги на проживання через застосунок Дія, але з технічних причин не отримали її зможуть повторно подати заяву до 1 грудня 2022 року. Про це повідомили в Департаменті соціального захисту.

 

Зазначається, що відповідні законодавчі зміни уряд затвердить найближчим часом — наразі прийом заяв триває до 1 жовтня.

Для подання заяви необхідно особисто звернутися до органу соцзахисту за місцем фактичного проживання та, за наявності технічної можливості, надати на фізичному носії факт підтвердження (скриншот) подання заяви до 30 квітня через Дію.

Бланк заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам можна отримати в органах соціального захисту безкоштовно або завантажити за посиланням. 

Виплата для ВПО на проживання складає 2 тис. гривень для дорослого громадянина і 3 тис. гривень для дітей та осіб з інвалідністю.

Виплати ВПО можуть вимагати назад

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Автор: Олеся Данилова
Теги: переселенці допомога ВПО виплати
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