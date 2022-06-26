На розмитнення: на кордонах утворились кілометрові черги з автомобілів

Вчора, 22:00 Переглядів: 311

Трафік збільшився у сотні разів, машини на розмитнення їдуть не лише з Угорщини, а й із країн Прибалтики, Польщі та інших країн Європи

На угорсько-українському та словацько-українському кордонах виникли черги з автомобілів, які ввозяться в Україну для розмитнення. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Черги розтягнулися на кілька кілометрів , люди сидять по кілька діб у машинах. При цьому черга стосується лише транспортних засобів, котрі ввозяться для розмитнення

«Спостерігаємо суттєве збільшення кількості легкових транспортних засобів на в’їзд в Україну в пунктах пропуску по всій ділянці державного кордону. У випадку з Угорщиною ці черги розтягнулися на декілька кілометрів та іноді сягають до 800 автомобілів. Трохи краща ситуація на словацько-українському кордоні, однак вона також викликає неабияке занепокоєння. Люди перебувають у транспортних засобах по декілька діб, на спеці та без належних санітарних умов»

У той же час загальний трафік - туристи, транзит та інші - рухається спокійно, черг на цих смугах майже немає.

За словами голови ОДА, до черги на кордонах призвела низка об’єктивних та суб’єктивних чинників.

«Трафік збільшився у сотні разів, машини на розмитнення їдуть не лише з Угорщини, а й із країн Прибалтики, Польщі та інших. Значна частина авто не має відповідно оформлених документів, що значно ускладнює пропуск та оформлення. Є й інші чинники операційного характеру, які потребують негайної оптимізації», - додав він.

Микита повідомив, що ініціював на понеділок зустріч із представниками митниці та прикордонної поліції Угорщини з метою оперативного вирішення проблемних питань.

Нагадаємо, з 1 липня повертають податки на ввезення авто з-за кордону. Автором законопроєкту про відновлення оподаткування є Кабмін. Як сказано у пояснювальній записці, без сплати митних платежів оформлюють автомобілі преміум класу вартістю понад 1 млн грн. На думку урядовців, в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товаррами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими.







