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З 1 липня повертають податки на ввезення авто з-за кордону

Сьогодні, 12:55 Переглядів: 325

 Також законопроєкт відновлює скасоване у березні оподаткування для товарів та підприємств

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на розмитнення автомобілів з 1 липня, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зокрема, законопроєкт відновлює оподаткування, яке було скасовано у березні:

Відновлення оподаткування імпорту необхідне для наповнення державного бюджету та ліквідації надмірної конкурентної переваги проти продукції, що виробляється всередині країни.

- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 3,0 млрд грн ПДВ та ввізного мита);

- для підприємств, що не сплачують ввізне мито (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 0,5 млрд грн ввізного мита);

- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами (в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 17,8 млрд грн; ввезено понад 163 тис. авто; непоодинокі випадки ввезення авто преміумкласу).

Нагадаємо, автором законопроєкту про відновлення оподаткування є Кабмін. Як сказано у пояснювальній записці, без сплати митних платежів оформлюють автомобілі преміум класу вартістю понад 1 млн грн. На думку урядовців, в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товаррами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: ZIK.ua
Теги: євробляхи оподаткування розмитнення авто Верховна Рада
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