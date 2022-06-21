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Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги 22 червня

Сьогодні, 13:53 Переглядів: 1 033

 Можливі провокації від рашистів 

22 червня з боку рашистів можливі провокації. Як  повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), у цей день  в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни.  

«У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій із боку окупаційних військ рф із можливими ракетними обстрілами», - йдеться в повідомленні.  

 ЦПД застерігає:

 утримуйтесь від перебування у місцях масового скупчення населення;   

 в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідуйте до найближчого бомбосховища або укриття;  

у приміщеннях пам‘ятайте про правило 2 стін та 2 виходів.

Нагадаємо, найближчі дні серйозно поставитись до повітряних тривог закликав і радник Офісу президента Арестович.

Раніше повідомлялось, що в Україні залишається високою загроза ракетних ударів - у Чорному морі 5 кораблів та підводний човен готові до ракетної атаки. Наявні в акваторії і 4 Великі десантні кораблі. 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: провокації Центр протидії дезінформації загроза ударів
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