На Полтавщині розшукують безвісти зниклого Анатолія Обмока

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 481

Наприкінці квітня він пішов з дому і дотепер не повернувся

Лубенський райвідділ поліції розшукує 64-річного Обмока Анатолія Володимировича, мешканець села Лазірки Лубенського району. Відомо, що чоловік у кінці квітня пішов з дому і не повернувся.

Прикмети чоловіка: на вигляд 60-65 років, зріст 170-173 см, худорлявої статури, волосся русяве коротке, обличчя овальне, губи тонкі.

На момент зникнення був одягнений у чорні спортивні штани, куртку коричневого кольору, туфлі чорного кольору.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76, 066-732-22-39, або 102.