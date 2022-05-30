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Кременчук, Україна, Світ

Кабмін пропонує відновити оподаткування на ввезення авто

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 66

 До бюджету не надійшло 13 млрд грн, при цьому ввезено більше 119 тис автомобілів, у тому числі ввезення авто преміумкласу

Кабінет міністрів пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування. Відповідний законопроєкт (№7418) зареєстровано у Верховній Раді.

Як сказано у пояснювальній записці, без сплати митних платежів оформлюють автомобілі преміум класу вартістю понад 1 млн грн. На думку урядовців, в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товаррами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.

Зокрема, документом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:

  • для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
  • для підприємств, що не сплачують ввізне мито;
  • для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Підкреслюється, що у результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком і ПДВ до бюджету не надійшло 13 млрд грн; ввезено більше 119 тис автомобілів, непоодинокі випадки ввезення авто преміумкласу.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: розмитнення транспорт КМУ
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