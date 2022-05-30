Кременчужан запрошують на екскурсію Градизьком та Крюковом

Сьогодні, 17:21 Переглядів: 336

Походеньки заплановані на 31 травня та 1 червня

Кременчужан запрошують на екскурсії 31 травня та 1 червня. Так, громадська організація «Європейський клуб» організовує піші пізнавальні екскурсії.

31 травня - до Градизька. 31 травня, початок о 10:00 від Будинку культури

Збір - о 8:50 на зупинці Ринок (там, де Маркетопт) від'зжає автобус на Градизьк. - Або трохи пізніше (через 5-7 хвилин) можна підсісти в цей же автобус на зупинці "Меморіал Вічно живим" (на Макдональдсі).

1 червня - піша екскурсія Крюковом. Її проведе краєзнавець, кандидат історичних наук, доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Віктор Іванович Саранча

Початок - об 11:00 від офісу громадської організації "МИ", вул. Приходька, 119 (зупинка "Вагонний завод" по 9 му маршруту).

Із собою радять взяти головний убір, канапку, воду.

Контактний телефон: 0730747918