На Луганщині зупинили евакуацію: рашисти обстріляли машину, загинув іноземний журналіст

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 143

На Луганщині через обстріл авто, яке їхало забирати людей, обстріляли рашист. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Внаслідок обстрілу загинув французький журналіст.

«Евакуацію Офіційно ЗУПИНЕНО. рашисти обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Загинув французький журналіст‼ Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска. Ми офіційно зупиняємо евакуацію», - написав Сергій Гайдай.

Згодом стало відомо ім'я журналіста - Фредерік Леклерк-Імхоффа.