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В Україні запрацювала «гаряча лінія» для родичів загиблих від рук окупантів 

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 209

 Рідні загиблих від рук російських агресорів можуть звернутися за консультаціями та роз‘ясненнями щодо процедури їх поховання.

У Нацполіції запрацювала телефонна «гаряча лінія» для родичів загиблих внаслідок військових дій рф в Україні. Відтепер рідні загиблих від рук окупантів можуть звернутися за консультаціями та роз‘ясненнями щодо процедури їх поховання.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

«Тіла жертв військової агресії росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання.

Номер  0 894 201 867 - працює цілодобово. Оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання .

Також у Нацполіції закликали використовувати анонсовано телефонну лінію виключно  за призначенням. З усіх інших питань – звертатися за номерами поліції  регіону. 

Головне управління поліції у Полтавській області:

Відтепер на зв’язок з правоохоронцями (окрім 102) можна вийти через месенджер поліції Полтавської області або через чат-бот 102 у Telegram.

Месенджер поліції Полтавської області у facebook https://bit.ly/3HUI2bk чат-бот https://t.me/Police102Poltava_bot

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: національна поліція гаряча лінія
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