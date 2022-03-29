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Вороги відводять окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей, - Генштаб 

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 282

 Окупанти зосереджують зусилля на Слобожанському та Донецькому напрямках

Ворог відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей, і зосереджує основні зусилля Слобожанському та Донецькому напрямках. Про це йдеться в черговому зведенні Генштабу ЗСУ. 

«На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснював спроби вогневого ураження підрозділів Збройних Сил України у районах населених пунктів Романівка, Горенка, Личанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Нова Буда, Майданівка, Любовичі, Забуяння, Наливайківка. Здійснює перегрупування військ та їх часткове відведення на територію республіки білорусь.

За їх даними, російські війська  продовжують блокувати Чернігів, обстрілювати цивільні та військові об’єкти. У напрямку на Бровари на Київщині намагаються утримати раніше зайняті позиції та не допустити подальше просування українських військ», - вказано в повідомленні.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, відвів окремі підрозділи 1-ї танкової армії з району Сум за межі території України, продовжив перегрупування військ для перекидання на інші напрямки. Також посилив наступ у напрямку на Слов’янськ.

Також на території росії продовжують знімати з консервації бойову і спеціальну техніку. 40% цієї техніки, за даними Генштабу, несправні.

У Генштабі також наголосили на тому, що Росія продовжує транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів в Чорнобильскій зоні, всупереч офіційним заявам окупантів, які заперечують ці факти. Генштаб вказує на високий ризик детонації цих боєприпасів.

 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: ЗСУ Генштаб
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