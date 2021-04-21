Мерію Кременчука зобов'язали cкасувати обмеження на пільговий проїзд по годинах, з 10.00 до 15.00

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 2 560 Коментарів: 2

Вранці 21 квітня Офіс Омбудсмана України опублікував заяву про невідповідність Закону України рішення виконкому Кременчуцької міської ради, яким гарантується право пільгових категорій громадян на безкоштовний проїзд у громадському транспорті лише по певних годинах: з 10.00 до 15.00.









Уповноважений зазначив, що у законодавстві немає положень, які давали б право органам місцевого самоврядування змінювати або скасовувати пільги, що були встановлені ЗУ або актами Кабміну.



Подання про скасування пункту щодо обмежень пільгового проїзду передали міському голові Кременчука. Також омбудсман наголосив, що проконтролює відновлення соціальних гарантій.