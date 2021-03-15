Міськрада затвердила «коефіцієнт Порчиряна»: знижки забудовникам по платі за землю у Кременчуці

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Місто недоотримає гроші в бюджет у результаті знижок, але Сергій Порчирян (на фото) запевняє, що економічий ефект буде позитивним

11 березня на сесії Кременчуцької міськради депутати 26 голосами ухвалили рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кременчука Полтавської області». Цим рішенням міська рада встановила знижки для забудовників по платі за землю, оскільки вона обчислюється від нормативно-грошової оцінки. Автором проєкту рішення на офіційному порталі міськради вказана Валерія Волкова (фракція «Слуга народу»). Проте під час обговорення цього питання мер Віталій Малецький звертався як до автора до іншого депутата – до голови профільної земельної депутатської комісії Сергія Порчиряна.

Сам Сергій Порчирян заявив про конфлікт інтересів (його фірма є забудовником комплексу «Дніпровська рив’єра»). Мер також попросив утриматися від голосування депутатів Ольгу Шляхову (доньку ексмера Бабаєва) та акцентував увагу на тому, що депутата Олександра Яцини не було в залі. Малецький при цьому зауважив, що принаймні три депутата отримують зиск від рішення про знижки.

- По даному рішенню забудовникам надається додаткова знижка по платі за землю, по земельних ділянках, які взяті в оренду. Ми це робили кілька років поспіль для того, щоб дати можливість людям добудувати, здати в експлуатацію, щоб потім реалізувати або використовувати для власних цілей. Тому що, насправді, відсутність стимулів для будівельників затримує процес будівництва. Звичайно, вони від цього виграють, вони менше коштів сплатять у бюджет, - пояснив мер Кременчука Віталій Малецький.





За його словами, місто при цьому відчуватиме економічний ефект, оскільки пожвавиться будівництво.

- Але, Сергій Михайлович, - мер звернувся до Сергія Порчиряна. – Ми це робимо в останній раз. – Будувати по 20 років, як дехто будує – Пан Моцар (керівник фірми «Європабуд» - ред.), наприклад, на бульварі Пушкіна – почав і не закінчив, інші… Ми не будемо на це дивитись. Останній раз приймаємо, а далі – або регуляторний акт, який буде чітко все виписувати, або ніяких знижок.

Міський голова пояснив, що забудовники просили знижку 50%, але дійшли компромісу, і знижка сягатиме близько 25% (плюс-мінус, залежно від коефіцієнту цільового призначення землі). І згодом уточнив, про що буде регуляторний акт: якщо забудовник матиме заборгованість по платі за землю або будується понад 3 роки – знижка по платі за землю не надаватиметься. Але це – у майбутньому. А в цьому році знижка розповсюджуватиметься на близько 57 ділянок, призначених для забудови. При цьому бюджет недоотримає близько 2,4 мільйона гривень, доповіла Ірина Безверха, начальник земельного управління міськвиконкому.

- Бюджетна комісія не проти? – поцікавився депутат Богдан Лазоренко. - Бюджетна комісія проти. Олександр Володимирович сказав, що він буде мовчати, бо в нього день народження, і він не хоче зі мною сваритися, - сказав мер Малецький про позицію голови бюджетної комісії Олександра Плескуна.

Плескун, дійсно, промовчав. Мер уточнив, що за три місяці поточного року забудовники заплатять «по повній», а з квітня отримають знижку.

Сергій Порчирян зауважив, що надані будівельникам пільги повернуться місту, бо будівельна галузь – чи не єдина, яка зараз інвестує в розвиток.

- Раніше це був коефіцієнт Таценюка, зараз – коефіцієнт Порчиряна, - констатував наостанок мер.

Порчирян заперечив, зауваживши, що було звернення Асоціації будівельників.

Чому «це був коефіцієнт Таценюка»? Та тому, що у минулому скликанні міськради проєкт рішення про знижки для будівельників щороку подавав депутат Віталій Таценюк, який теж (як і Порчирян) має будівельний бізнес.

По суті змін: базою для нарахування плати за оренду землі слугує її нормативно-грошова оцінка (залежно від функціонального призначення ділянки). Нормативно-грошова оцінка коригується щороку на державному рівні. Та місцеві органи влади можуть встановлювати відсоток від нормативно-грошової оцінки (понижуючий коефіцієнт). Варто зазначити, що в минулому році знижки, дійсно, були суттєвішими. Наприклад, для будівництва об’єктів торгівлі – усього 15% від нормативно-грошової оцінки землі. Цьогоріч – 37%. Усі знижки – додатку до проєкту рішення можна завантажити нижче.





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