Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу +3 094 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині +34

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 429

 

За минулу добу померло 45 українців, на Полтавщині – одна людина

3 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 лютого, сповіщає МОЗ. Зокрема, захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 917 осіб;
  • виписано з лікарень – 2 439 осіб;
  • летальних випадків – 45;
  • одужало – 2 002 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 19 211 (зокрема методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 271 143 особи;
  • одужало – 1 114 301;
  • летальних випадків – 24 330;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 540 785.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 82 випадки;
  • Вінницька область – 125 випадків;
  • Волинська область – 78 випадків;
  • Дніпропетровська область – 212 випадків;
  • Донецька область – 126 випадків;
  • Житомирська область – 220 випадків;
  • Закарпатська область – 207 випадків;
  • Запорізька область – 34 випадки;
  • Івано-Франківська область – 483 випадки;
  • Київська область – 184 випадки;
  • Кіровоградська область – 11 випадків;
  • Луганська область – 22 випадки;
  • Львівська область – 164 випадки;
  • Миколаївська область – 121 випадок;
  • Одеська область – 71 випадок;
  • Полтавська область – 34 випадки;
  • Рівненська область – 33 випадки;
  • Сумська область – 87 випадків;
  • Тернопільська область – 126 випадків;
  • Харківська область – 93 випадки;
  • Херсонська область – 37 випадків;
  • Хмельницька область – 121 випадок;
  • Черкаська область – 80 випадків;
  • Чернівецька область – 272 випадки;
  • Чернігівська область – 71 випадок.

 

За даними Полтавської ОДА, від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 592 випадки захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 34.


Одужали 41 315 (+4) жителів області, продовжують лікування 2 340 людей, зокрема, 97 дітей. Всього зареєстровано 937 летальних випадків, нових – 1 (Полтава).


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 194 (+1),
  • Кременчук – 5 735 (+7),
  • Горішні Плавні – 2 268,
  • Полтавський район – 1 835 (+7),
  • Миргород – 1 689,
  • Лубни – 1 391 (+4),
  • Лохвицький район – 1 161 (+5),
  • Зіньківський район – 1 022,
  • Карлівський район – 919,
  • Пирятинський район – 796,
  • Котелевський район – 777,
  • Новосанжарський район – 754 (+1),
  • Глобинський район – 703,
  • Кременчуцький район – 689 (+1),
  • Диканський район – 637,
  • Миргородський район – 624,
  • Шишацький район – 624,
  • Хорольський район – 574,
  • Кобеляцький район – 570,
  • Гадяч – 536 (+2),
  • Решетилівський район – 530 (+1),
  • Машівський район – 487,
  • Чутівський район – 481,
  • Семенівський район – 438,
  • Великобагачанський район – 419,
  • Козельщинський район – 352,
  • Гадяцький район – 329 (+1),
  • Лубенський район – 314 (+1),
  • Оржицький район – 268 (+3),
  • Гребінківський район – 253,
  • Чорнухинський район – 223.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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