В Україні за добу +3 094 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині +34

За минулу добу померло 45 українців, на Полтавщині – одна людина
3 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 лютого, сповіщає МОЗ. Зокрема, захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 917 осіб;
- виписано з лікарень – 2 439 осіб;
- летальних випадків – 45;
- одужало – 2 002 особи;
- здійснено тестувань за добу – 19 211 (зокрема методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 271 143 особи;
- одужало – 1 114 301;
- летальних випадків – 24 330;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 540 785.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 82 випадки;
- Вінницька область – 125 випадків;
- Волинська область – 78 випадків;
- Дніпропетровська область – 212 випадків;
- Донецька область – 126 випадків;
- Житомирська область – 220 випадків;
- Закарпатська область – 207 випадків;
- Запорізька область – 34 випадки;
- Івано-Франківська область – 483 випадки;
- Київська область – 184 випадки;
- Кіровоградська область – 11 випадків;
- Луганська область – 22 випадки;
- Львівська область – 164 випадки;
- Миколаївська область – 121 випадок;
- Одеська область – 71 випадок;
- Полтавська область – 34 випадки;
- Рівненська область – 33 випадки;
- Сумська область – 87 випадків;
- Тернопільська область – 126 випадків;
- Харківська область – 93 випадки;
- Херсонська область – 37 випадків;
- Хмельницька область – 121 випадок;
- Черкаська область – 80 випадків;
- Чернівецька область – 272 випадки;
- Чернігівська область – 71 випадок.
За даними Полтавської ОДА, від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 592 випадки захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 34.
Одужали 41 315 (+4) жителів області, продовжують лікування 2 340 людей, зокрема, 97 дітей. Всього зареєстровано 937 летальних випадків, нових – 1 (Полтава).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 194 (+1),
- Кременчук – 5 735 (+7),
- Горішні Плавні – 2 268,
- Полтавський район – 1 835 (+7),
- Миргород – 1 689,
- Лубни – 1 391 (+4),
- Лохвицький район – 1 161 (+5),
- Зіньківський район – 1 022,
- Карлівський район – 919,
- Пирятинський район – 796,
- Котелевський район – 777,
- Новосанжарський район – 754 (+1),
- Глобинський район – 703,
- Кременчуцький район – 689 (+1),
- Диканський район – 637,
- Миргородський район – 624,
- Шишацький район – 624,
- Хорольський район – 574,
- Кобеляцький район – 570,
- Гадяч – 536 (+2),
- Решетилівський район – 530 (+1),
- Машівський район – 487,
- Чутівський район – 481,
- Семенівський район – 438,
- Великобагачанський район – 419,
- Козельщинський район – 352,
- Гадяцький район – 329 (+1),
- Лубенський район – 314 (+1),
- Оржицький район – 268 (+3),
- Гребінківський район – 253,
- Чорнухинський район – 223.