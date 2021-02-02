БлогЪ: у космосі Тесла, а в нас - християнська етика

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Кременчужанка Алла Заможська, яка є співзасновницею ГО «Батьки Полтавщини», про те що МОН пропонує людям, які ходять до церкви два рази на рік, викладати християнську етику

Вечір перестав бути сумним. Аж сам директор департаменту загальної середньої освіти дав інтерв’ю. І тема така благодатна – про християнську етику. Мовляв, батьки усе не так зрозуміли, і ніхто їм не буде нав’язувати те християнство. На жаль, чи то міністр освіти подіяв на своїх підлеглих, чи таки християнство вже почало діяти, – але пан Юрій Кононенко збрехав і зманіпулював.





Відповідь на перше питання є абсолютною брехнею: 1. Чи передбачає програма Нової Української Школи курс «Основи християнської етики»?





Ні, не передбачає. Тому не зрозуміло, чому в суспільстві вирують такі запальні дискусії. Розгляньмо детально предмет дискусії.

В Україні є низка дисциплін духовно-морального спрямування. Частина з них є інваріантними — тобто обов’язковими, частина — варіативними або факультативними. Наприклад, курс «Етика» зараз є в інваріантній — тобто обов’язковій — частині освітньої програми. Викладається в 5–6 класах по одній годині на тиждень згідно з чинними стандартами від 2011 року.





А ось курс «Основи християнської етики» належить до факультативних предметів. Залежно від місця проживання релігійних меншин назва курсу може змінюватись. Наприклад, до анексії Криму в 2014 році в місцевих школах, де навчалась переважна більшість мусульман, за бажанням батьків викладався курс «Ісламська етика».





На сьогодні ЖОДНИМ документом в МОН не передбачено в освітніх програмах інваріантного курсу етики. Я це знаю з двох причин: на сайті МОН розміщено типові освітні програми, і моя донька ходить акурат до п’ятого класу, і жодної етики там нема. Я так розумію, пана Кононенка взяли в заручники і, погрожуючи розправою, змушують говорити відверту брехню.





Але і це ще не все, з інтерв’ю ми дізнаємося, що МОН таки планує ввести цей курс в обов’язкову програму. І ось тут уже іде маніпуляція.

МОН задумало змінити освітні програми і збільшити навчальне навантаження введенням нових курсів і виведенням фізичної культури за межі освітньої програми. І саме тут диявол сховався в деталях.





По-перше, МОН свідомо порушує новий Санітарний регламент, який так сильно піарить, а по-друге, збільшує час, проведений дітьми в школі, майже на цілу годину щодня.





Тобто в п’ятому класі буде по шість уроків щодня, а може, у деяких школах і по сім. Що не є припустимим – діти і так виснажені, а додатковий урок – це ще більше навантаження на дітей плюс збільшення ваги портфеля – бо додаються нові книги.





Пан Кононенко каже, що то нічого страшного, і ніхто не збирається змушувати батьків вводити саме християнську етику, і є великий вибір програм з простої етики.





Знову маніпуляція, бо перевіривши те, що хоче МОН всунути в поняття «Етики», ми побачили аж чотири книги, де б не фігурувало слово «Християнська» з двадцяти дев’яти.





Зараз свідомо маніпулюють думкою людей і кажуть, що пана Кононенка батьки ледве не на колінах вмовляють ввести курс « Християнської етики» як обов’язковий у школі. Причому мої колеги провели незалежне опитування на сайті «Батьки СОС», де 90 % батьків висловились категорично проти порушень Конституції України, яка говорить, що Україна – світська держава, і релігія відділена від держави.





Більш того, пан Юрій Кононенко, роблячи висновки, що якщо батьки усі напишуть заяви для проведення курсу «Християнської етики», то таким чином викладання «Християнської етики» в школах буде належним чином затверджено та відповідатиме вимогам 35 статті Конституції України, де написано: «Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви». Серйозно ? Яке високе критичне мислення у директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН.





Особисто я як мати категорично проти збільшення граничного навантаження освітніх програм в школах шляхом введення непотрібних моїй дитині курсів, які невідомо хто і як буде читати. Бо курси будуть читати вчителі, яких змусять пройти додаткові курси, але які поняття не мають, що то таке — християнська етика.





Тобто МОН пропонує на сьогодні людям, які ходять до церкви два рази на рік (а то й один ) – на Великдень і Водохреща посвятити воду чи паски – викладати християнську етику.





Зате я бачу, що друк 29 книг та посібників принесе неабиякий зиск тим, хто пропихує цей курс у МОН. Тому пропоную: потрібно писати листи, знову і знову, щоб Міністерство освіти почало займатися тим, що саме зараз конче потрібно — наповненням методичними посібниками, лабораторіями, розхідними матеріалами класів біології, хімії та фізики. Закупівлею сучасного обладнання для уроків праці і фізичної культури. Щоб наші діти виходили здорові й освічені.





Так і свердлить у голові думка: а десь у космосі пливе Тесла… А ми вводимо у школі християнство.





Джерело: Освіта