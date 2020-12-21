Бюджет Кременчука на 2021 рік буде з дефіцитом 263 млн грн, остаточні цифри досі невідомі

За день до затвердження міського бюджету на 2021 рік документ і досі не оприлюднений - тож слід очікувати, що депутатів використовуватимуть «всліпу»
Завтра, 22 грудня, відбудеться сесія Кременчуцької міської ради, на якій депутати нового скликання мають затвердити міський бюджет на 2021 рік. Станом на ранок, 10.30, документ не оприлюднений: фінансисти ще рахують.
18 грудня засідала депутатська бюджетна комісія, яка теж не мала у своєму розпорядженні остаточного варіанту міського кошторису. Тож поки що маємо лише ті цифри та ключові моменти, які з голосу озвучили міський голова Віталій Малецький та віцемер з фінансів Тетяна Неіленко.
За словами Віталія Малецького, бюджет-2021 буде дефіцитним і не може забезпечити потреби всіх міських галузей.
Проте він запевнив, що дефіцит не стосуватиметься захищених статей: зарплати, медикаментів, харчування (забезпечення закладів медицини, освіти). Проте стосуватиметься придбання матеріалів, канцтоварів, капітальних ремонтів тощо.
Основні тези мера про бюджет:
Під час засідання бюджетної комісії її голова Олександр Плескун запропонував при дефіциті бюджету скоротити витрати на «Кременчуцьку міську телерадіокомпанію», зокрема — хоча б удвоє тираж «безкоштовної» газети, яка видається коштом міського бюджету. Натомість мер Віталій Малецький заявив, що «скорочувати тираж — це неправильно», бо газета, яку роздають пенсіонерам, це «єдине вікно в світ, у місто, в життя».
Отже, як бачимо, мер за будь-яку ціну намагається зберегти гроші та власний піар і контролювати інформаційне поле - дати бабусям свою газету, щоб не шукали інформацію з інших джерел.
Під час засідання бюджетної комісії 18 грудня віце-мер з фінансів Тетяна Неіленко та мер Віталій Малецький запевняли, що проєкт бюджету з'явиться на сайті до кінця дня. Але цього так і не сталося. Не з'явився проєкт ні вихідними, ні зранку у понеділок 21 грудня. Чим уже порушується Закон України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якого проєкти рішень органів влади мають бути оприлюднені за 10 днів до ухвалення.
До речі, паралельно у міській раді розглядатимуть проєкт про новий регламент, яким хочуть закріпити пакетне голосування з кількох питань. Не виключено, що бюджет міста, який депутати ще не бачили, якраз «всунуть» у пакетне голосування і протягнуть документ – разом з 21-мільйонними витратами на «правильні новини» – тобто бюджетом КРТК.
На нашу думку, мер та його команда хочуть закріпити ручний режим управління, де депутати міськради фактично нічого не вирішуватимуть, а слугуватимуть лише ширмою для узаконення витрат. Тобто депутатів використовуватимуть «всліпу».