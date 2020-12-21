Бюджет Кременчука на 2021 рік буде з дефіцитом 263 млн грн, остаточні цифри досі невідомі

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 326

За день до затвердження міського бюджету на 2021 рік документ і досі не оприлюднений - тож слід очікувати, що депутатів використовуватимуть «всліпу»

Завтра, 22 грудня, відбудеться сесія Кременчуцької міської ради, на якій депутати нового скликання мають затвердити міський бюджет на 2021 рік. Станом на ранок, 10.30, документ не оприлюднений: фінансисти ще рахують.





18 грудня засідала депутатська бюджетна комісія, яка теж не мала у своєму розпорядженні остаточного варіанту міського кошторису. Тож поки що маємо лише ті цифри та ключові моменти, які з голосу озвучили міський голова Віталій Малецький та віцемер з фінансів Тетяна Неіленко.





1 млрд 621 млн грн — дохідна частина бюджету (власні доходи міста), це оптимістичний варіант

1 млрд 884 млн грн — видаткова частина

263 млн грн — дефіцит міського бюджету

133 млн грн — вилучення до Державного бюджету. Завдяки тому, що до Кременчука приєдналася Потоківська сільська громада, місто віддаватиме державі на 14 млн грн менше.

Дефіцит бюджету не зачепить зарплати, переконує Малецький

За словами Віталія Малецького, бюджет-2021 буде дефіцитним і не може забезпечити потреби всіх міських галузей.





Проте він запевнив, що дефіцит не стосуватиметься захищених статей: зарплати, медикаментів, харчування (забезпечення закладів медицини, освіти). Проте стосуватиметься придбання матеріалів, канцтоварів, капітальних ремонтів тощо.





Основні тези мера про бюджет:





У бюджеті міста закладене зростання мінімальної заробітної плати до 6 тис грн з 1 січня та до 6,5 тис грн з 1 грудня.

Розпорядники бюджетних коштів закладають збільшення фонду зарплат на 25%. Орієнтуються на індекс інфляції 7%, закладений у Держбюджеті.

Спільно з Асоціацією міст України відстояти акциз: цей податок не заберуть в Держбюджет. Якби держава забрала акциз, то місто втратило б ще 65 мільйонів.

Медицина отримує набагато більше фінансування через Національну службу здоров'я України. Але коштів не вистачає, щоб фінансувати всю зарплату. Місто дофінансовуватиме галузь за рахунок власного бюджету. Мер трактує це як «муніципальні надбавки». (Тобто реальних надбавок до зарплати кожному медику за рахунок бюджету, які колись обіцяв міський голова — не буде.)

- Ми будемо дофінансовувати медицину в частині зарплати, і це буде та сама муніципальна надбавка, - дослівно цитата мера.

Потреба житлово-комунального господарства на рік — 1 млрд грн, половина цих потреб – капітальні інвестиції (заміна теплових магістралей, водогону тощо). Ресурсу на такі вкладення немає.

300-400 мільйонів ЖКГ просить на дорожнє господарство. Таких коштів теж немає, галузь може розраховувати на 70-80 мільйонів на дороги.

Місто не розпочинатиме нові великі проєкти капремонтів та реконструкції за рахунок власного бюджету, натомість дороблятиме почате і гаситиме старі борги.

Проєкт освітлення вулиць реалізовуватиметься за рахунок кредиту НЕФКО. Планується заміна світильників на світлодіодні на 9 вулицях.

Капітальні видатки на термомодернізацію закладів освіти, медицини, інших бюджетних установ, реалізовуватимуться за рахунок кредиту НЕФКО.

Видатки на соцзахист планується збільшити на 15%. Капітальні витрати галузі обмежені.

При тому, що бюджет обмежений, для бізнесу не планується збільшувати податок на землю. Залишиться коефіцієнт 0,6 від нормативної грошової оцінки землі.





А витрати на піар мер зменшити не хоче

Під час засідання бюджетної комісії її голова Олександр Плескун запропонував при дефіциті бюджету скоротити витрати на «Кременчуцьку міську телерадіокомпанію», зокрема — хоча б удвоє тираж «безкоштовної» газети, яка видається коштом міського бюджету. Натомість мер Віталій Малецький заявив, що «скорочувати тираж — це неправильно», бо газета, яку роздають пенсіонерам, це «єдине вікно в світ, у місто, в життя».





Отже, як бачимо, мер за будь-яку ціну намагається зберегти гроші та власний піар і контролювати інформаційне поле - дати бабусям свою газету, щоб не шукали інформацію з інших джерел.









За лаштунками

Під час засідання бюджетної комісії 18 грудня віце-мер з фінансів Тетяна Неіленко та мер Віталій Малецький запевняли, що проєкт бюджету з'явиться на сайті до кінця дня. Але цього так і не сталося. Не з'явився проєкт ні вихідними, ні зранку у понеділок 21 грудня. Чим уже порушується Закон України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якого проєкти рішень органів влади мають бути оприлюднені за 10 днів до ухвалення.





До речі, паралельно у міській раді розглядатимуть проєкт про новий регламент, яким хочуть закріпити пакетне голосування з кількох питань. Не виключено, що бюджет міста, який депутати ще не бачили, якраз «всунуть» у пакетне голосування і протягнуть документ – разом з 21-мільйонними витратами на «правильні новини» – тобто бюджетом КРТК.





На нашу думку, мер та його команда хочуть закріпити ручний режим управління, де депутати міськради фактично нічого не вирішуватимуть, а слугуватимуть лише ширмою для узаконення витрат. Тобто депутатів використовуватимуть «всліпу».