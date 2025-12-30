Експертні комісії замість МСЕК: як упродовж року на Полтавщині надавали інвалідність

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 194

У Полтавській області підбили підсумки переходу від медико-соціальних експертних комісій до нової системи функціонального оцінювання стану здоров’я громадян. Про роботу нових експертних команд розповів під час брифінгу очільник департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА Віктор Лисак.

За його словами, минулого року в Україні запровадили нову модель оцінювання функціонального стану людини замість медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Процедуру повністю інтегрували в електронну систему охорони здоров’я.

Наразі кожен лікар може подати пацієнта на функціональне оцінювання, якщо вважає, що той відповідає вимогам чинного законодавства. Оцінювання проводять спеціальні експертні команди за попередньо визначеними датою та часом.

У Полтавській області до роботи залучили 11 медичних закладів, у яких функціонують 26 експертних команд. Загалом за період роботи системи до розгляду надійшло близько 29 тисяч справ, із яких 26 тисяч уже переглянули. Понад 70% справ отримали позитивні рішення. Інші заяви не підтвердили підстав для встановлення групи інвалідності. Частину матеріалів, які викликали сумніви щодо обґрунтованості рішень, додатково переглядала центральна експертна команда у Дніпрі.

Віктор Лисак також наголосив, що працівники колишніх МСЕКів не залучені до роботи нових експертних команд. Це, за його словами, має підвищити об’єктивність і прозорість ухвалення рішень.

Крім того головний лікар області наголосив, що правоохоронні органи реагують на можливі спроби впливу або зловживань у процесі оцінювання, а система з часом стає більш зрозумілою та справедливою.

Нагадаємо, раніше ми писали де експертні команди працюють у Кременчуці.