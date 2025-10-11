На Полтавщині побільшало випадків хвороби Лайма: також фіксують вітрянку та скаратину

На Полтавщині медики відзначають зростання кількості випадків хвороби Лайма. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, на 40-му тижні 2025 року зареєстровано 8 випадків, тоді як середній багаторічний показник — лише 2.
Водночас загальний рівень інших інфекцій в області знижується:
Медики нагадують, що хвороба Лайма передається через укуси кліщів. Симптоми можуть з’явитися не одразу, тому у разі підозри на укус радять звертатися до лікаря.
