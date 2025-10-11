На Полтавщині побільшало випадків хвороби Лайма: також фіксують вітрянку та скаратину

На Полтавщині медики відзначають зростання кількості випадків хвороби Лайма. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, на 40-му тижні 2025 року зареєстровано 8 випадків, тоді як середній багаторічний показник — лише 2.

Водночас загальний рівень інших інфекцій в області знижується:

гострі кишкові інфекції — 48 випадків (на 18 менше, ніж тижнем раніше, і нижче середнього рівня 77);

— 48 випадків (на 18 менше, ніж тижнем раніше, і нижче середнього рівня 77); скарлатина — 4 випадки (проти середнього показника 6);

— 4 випадки (проти середнього показника 6); вітряна віспа — 25 випадків (менше за середній рівень у 35).

Медики нагадують, що хвороба Лайма передається через укуси кліщів. Симптоми можуть з’явитися не одразу, тому у разі підозри на укус радять звертатися до лікаря.

