На Полтавщині за перші пів року у 165 людей підтвердили ВІЛ

Сьогодні, 09:02

Упродовж першого півріччя на Полтавщині вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) підтвердили у 165 осіб. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного центру громадського здоров’я.

Відомо, що всього за перше півріччя 2025 року на Полтавщині обстежили понад 56 тисяч людей на ВІЛ. Найбільше тестів провели серед військовозобов’язаних — понад 24 тисячі, і у 25 з них підтвердили інфікування. Ще 55 випадків виявили у пацієнтів, які звернулися до лікарень, а 20 — під час консультацій із сімейними лікарями. При цьому серед донорів та вагітних жінок, яких також активно обстежували, позитивних результатів не зафіксували.

Також відомо, що нині в області із клінічною — четвертою — стадією СНІДу перебувають 20 пацієнтів.

