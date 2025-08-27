Мелатонін корисний для сну й не тільки

Мелатонін — це гормон, що виробляється шишкоподібною залозою в мозку, який регулює цикли сну та неспання, тобто наш циркадний ритм

Він важливий для регулювання сну, а також має антиоксидантні властивості та впливає на імунітет та настрій.

Мелатонін допомагає заснути та забезпечує якісний глибокий сон. Він сигналізує організму про настання ночі та годину для відпочинку.

Він допомагає синхронізувати внутрішні часи організму з циклом дня і ночі, що важливо для загального здоров’я та самопочуття.

Мелатонін має антиоксидантні властивості й може захищати клітини від пошкодження вільними радикалами.

Мелатонін може впливати на імунітет, а також на настрій та емоційний стан. Він допомагає адаптуватися до зміни часових поясів, полегшуючи наслідки джетлагу.

Нестача мелатоніну може призводити до порушень сну, відчуття втоми, роздратованості та інших проблем зі здоров’ям.