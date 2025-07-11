«Коли ми вдома»: у Кременчуці неонатолог проведе лекцію для майбутніх мам (афіша)

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У Кременчуцькому перинатальному центрі відбудеться лекція для вагітних і молодих мам у межах «Вагітної школи». Тема заняття — «Коли ми вдома». Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Лекцію проведе лікар-неонатолог. Жінки дізнаються, що відбувається з малюком після народження, як краще розуміти новонародженого та як доглядати за ним у перші дні вдома. Також медик відповість на всі запитання учасниць.

Заняття відбудеться 13 липня об 11.00 у перинатальному центрі (вул. Майора Борищака, 20/3).

Для участі потрібно попередньо записатись за телефоном: 097-308-85-11.