ДПА не буде: Верховна Рада ухвалила зміни до іспитів для випускників у 2026 році

У 2026 році державної підсумкової атестації для випускників шкіл не буде. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 3 грудня, народні депутати на засіданні Верховної Ради.

Підставою для цього стало продовження воєнного стану та пов’язані з ним ризики й обмеження. Політики зауважили, що пріоритетом є безпека учнів і можливість організувати освітній процес без додаткового для них стресу.

Проте попри скасування ДПА, вступна кампанія у 2026 році продовжить працювати у форматі електронних вступних випробувань, як і в попередні роки воєнного стану.

Абітурієнти складатимуть єдиний національний мультипредметний тест, що включатиме:

українську мову;

математику;

історію України;

один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Такий підхід дозволяє зберегти прозорий конкурсний відбір до закладів освіти та мінімізує ризики для учасників освітнього процесу під час війни.

Нагадаємо, не складали учні ДПА і торік.

Також минулого року Полтавщина увійшла у трійку областей, випускники яких складали НМТ виключно в укриттях.



