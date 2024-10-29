Парламент погодив проведення НМТ у 2025 році. ДПА учні не складатимуть

Сьогодні, 16:47 Переглядів: 263

Верховна Рада схвалила законопроєкт щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року. Відомо, що в Україні проводитимуть зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у форматі національного мультипредметного тесту (НМТ). Водночас державну підсумкову атестацію для учнів 4, 9 та 11 класів не відновлюватимуть. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Законопроєкт в цілому підтримали 258 депутатів. Як і торік школярі складатимуть 4 предмети. Три є обов’язкові: «Українська мова», «Математика», «Історія України». Один на вибір: «Іноземна мова», «Біологія», «Географія», «Фізика», «Хімія», «Українська література».

Нагадаємо, у наступному році структура національного мультипредметного тесту залишиться аналогічною до тестів 2024 року. Відомо, що тести НМТ не міститимуть завдань відкритого типу з наданням розгорнутої відповіді.