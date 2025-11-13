Кава захищає від хвороби Паркінсона - дослідження

Нові наукові дані свідчать, що регулярне вживання кави або чаю може значно зменшити ймовірність розвитку хвороби Паркінсона — одного з найпоширеніших неврологічних захворювань у світі
Дослідники встановили, що кофеїн, який міститься в цих напоях, здатен зменшувати оксидативний стрес — процес, що спричиняє ушкодження клітин мозку та запальні реакції. Саме це, на думку науковців, може пояснювати захисний ефект кави та чаю для нервової системи.
Хвороба Паркінсона характеризується тремором, скутості м’язів, проблемами з координацією рухів та виникає через поступове руйнування нейронів у ділянці мозку, що відповідає за контроль рухів.
Водночас, як з’ясували науковці, такого ефекту немає при вживанні кави без кофеїну. У 2023 році команда професора Тана довела, що навіть люди, які мають генетичну схильність до Паркінсона, можуть зменшити ризик хвороби, регулярно п’ючи каву або чай.
Експерти також радять уникати контакту з пестицидами. Ще одна рекомендація — встановити фільтри для води.
У підсумку, учені наголошують: прості щоденні звички — як-от чашка кави чи чаю зранку, уважність до якості води та їжі — можуть відігравати помітну роль у збереженні здоров’я мозку та запобіганні розвитку серйозних неврологічних хвороб.
