Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Кава захищає від хвороби Паркінсона - дослідження

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 70

Нові наукові дані свідчать, що регулярне вживання кави або чаю може значно зменшити ймовірність розвитку хвороби Паркінсона — одного з найпоширеніших неврологічних захворювань у світі

Дослідники встановили, що кофеїн, який міститься в цих напоях, здатен зменшувати оксидативний стрес — процес, що спричиняє ушкодження клітин мозку та запальні реакції. Саме це, на думку науковців, може пояснювати захисний ефект кави та чаю для нервової системи.

 Хвороба Паркінсона характеризується тремором, скутості м’язів, проблемами з координацією рухів та виникає через поступове руйнування нейронів у ділянці мозку, що відповідає за контроль рухів.

- Ризик захворіти може знизитися приблизно на 25–30%, якщо регулярно вживати по 2–3 чашки кави або чаю щодня протягом десяти років, — зазначив професор медицини Сінгапурської медичної школи.

Водночас, як з’ясували науковці, такого ефекту немає при вживанні кави без кофеїну. У 2023 році команда професора Тана довела, що навіть люди, які мають генетичну схильність до Паркінсона, можуть зменшити ризик хвороби, регулярно п’ючи каву або чай.

Експерти також радять уникати контакту з пестицидами. Ще одна рекомендація — встановити фільтри для води.

У підсумку, учені наголошують: прості щоденні звички — як-от чашка кави чи чаю зранку, уважність до якості води та їжі — можуть відігравати помітну роль у збереженні здоров’я мозку та запобіганні розвитку серйозних неврологічних хвороб.

Автор: Мирослава Українська
