Рицинова олія не тільки для волосся. Газета «Для дому і сім’ї» розповідає, як ще використовувати продукт

Продукт, який відомий ще з часів Стародавнього Єгипту, і досі використовують у медицині та косметології

Рицинова (касторова) олія — одна з найдавніших і найдоступніших природних олій. Її отримують із насіння рицини, і вона має виражені проносні, протизапальні та зволожувальні властивості. Сьогодні цей продукт застосовують не лише в медицині, а й у косметології.

Для травлення – тільки за рекомендацією лікаря

Касторова олія традиційно використовується як засіб від запору, адже стимулює кишкову перистальтику. Проте лікарі наголошують: приймати її всередину слід лише за призначенням.

Дорослим дозволено не більше 1–2 столових ложок, дітям від 2 до 12 років — 1–2 чайні ложки, а дітям до двох років вона заборонена.

Дія може початися через 1,5-2 години після прийому.

Самостійне або регулярне вживання може спричинити спазми, зневоднення чи порушення мікрофлори кишечника.

Для суглобів та шкіри

Зовнішньо рицинову олію часто застосовують для масажів при болях у суглобах, особливо у людей із артритом чи хронічними набряками. Массаж невеликою кількістю масла покращує кровообіг, знімає напруження та пом'якшує шкіру.

Також касторку використовують для догляду за шкірою рук, ног та волоссям — вона живить і зволожує, допомагає загоювати дрібні тріщини.

При незначних пошкодженнях

Завдяки природним антисептичним властивостям рицинова олія може допомагати при дрібних порізах або опіках — підсушує ранку та прискорює загоєння. Але якщо ушкодження серйозне чи запалене, обов'язково треба звернутися до лікаря.

— Рицинова олія — це не універсальні чарівні ліки». Вона справді має корисні властивості, але неправильне застосування може зашкодити. Тому перед використанням краще порадитись із лікарем чи фармацевтом, — зазначають медики.