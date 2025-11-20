Рицинова олія не тільки для волосся. Газета «Для дому і сім’ї» розповідає, як ще використовувати продукт

Продукт, який відомий ще з часів Стародавнього Єгипту, і досі використовують у медицині та косметології
Рицинова (касторова) олія — одна з найдавніших і найдоступніших природних олій. Її отримують із насіння рицини, і вона має виражені проносні, протизапальні та зволожувальні властивості. Сьогодні цей продукт застосовують не лише в медицині, а й у косметології.
Касторова олія традиційно використовується як засіб від запору, адже стимулює кишкову перистальтику. Проте лікарі наголошують: приймати її всередину слід лише за призначенням.
Дорослим дозволено не більше 1–2 столових ложок, дітям від 2 до 12 років — 1–2 чайні ложки, а дітям до двох років вона заборонена.
Дія може початися через 1,5-2 години після прийому.
Самостійне або регулярне вживання може спричинити спазми, зневоднення чи порушення мікрофлори кишечника.
Зовнішньо рицинову олію часто застосовують для масажів при болях у суглобах, особливо у людей із артритом чи хронічними набряками. Массаж невеликою кількістю масла покращує кровообіг, знімає напруження та пом'якшує шкіру.
Також касторку використовують для догляду за шкірою рук, ног та волоссям — вона живить і зволожує, допомагає загоювати дрібні тріщини.
Завдяки природним антисептичним властивостям рицинова олія може допомагати при дрібних порізах або опіках — підсушує ранку та прискорює загоєння. Але якщо ушкодження серйозне чи запалене, обов'язково треба звернутися до лікаря.
