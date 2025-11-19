Як допомогти суглобам залишатися рухливими до старості

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 94

З віком суглоби втрачають еластичність і рухливість, що часто спричиняє біль і дискомфорт. Однією з головних причин цього є зменшення рівня колагену — білка, який становить до четверти хрящової тканини.

Колаген відповідає за міцність і пружність суглобів, шкіри, зв'язок і кісток. Його вироблення природно знижується після 30 років, особливо через нестачу білка в раціоні, малорухливий спосіб життя чи хронічні хвороби.

Фахівці радять підтримувати рівень колагену збалансованим харчуванням та достатнім споживанням білка. Полезно додавати до раціону продукти, які сприяють синтезу колагену:

холодець, бульйони на кістках, желе;

рибу, яйця, бобові, орехи;

овочі, що містять витамин С – броколі, болгарський перець, цитрусові.

Желатин, який містить до 90% колагену, може бути додатковим джерелом білка . Його вживають як у складі страв — мармеладу чи фруктового желе, так і у вигляді розчину (1 чайна ложка желатину, замочена у воді на ніч, із додаванням теплої води вранці). Перед регулярним уживанням таких засобів варто порадитися з лікарем — особливо людям із хворобами травної системи.

- Підтримувати суглоби здоровими можна не лише ліками. Правильне харчування, рух та профілактика надлишкової ваги — це три ключові умови, щоб залишатися активним до старості, — наголошують лікарі. Нагадаємо

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав, що системне захворювання, яке також впливає на кістки та суглоби.