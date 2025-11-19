Як допомогти суглобам залишатися рухливими до старості

З віком суглоби втрачають еластичність і рухливість, що часто спричиняє біль і дискомфорт. Однією з головних причин цього є зменшення рівня колагену — білка, який становить до четверти хрящової тканини.
Колаген відповідає за міцність і пружність суглобів, шкіри, зв'язок і кісток. Його вироблення природно знижується після 30 років, особливо через нестачу білка в раціоні, малорухливий спосіб життя чи хронічні хвороби.
Фахівці радять підтримувати рівень колагену збалансованим харчуванням та достатнім споживанням білка. Полезно додавати до раціону продукти, які сприяють синтезу колагену:
холодець, бульйони на кістках, желе;
рибу, яйця, бобові, орехи;
овочі, що містять витамин С – броколі, болгарський перець, цитрусові.
Желатин, який містить до 90% колагену, може бути додатковим джерелом білка . Його вживають як у складі страв — мармеладу чи фруктового желе, так і у вигляді розчину (1 чайна ложка желатину, замочена у воді на ніч, із додаванням теплої води вранці). Перед регулярним уживанням таких засобів варто порадитися з лікарем — особливо людям із хворобами травної системи.
Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав, що системне захворювання, яке також впливає на кістки та суглоби.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.