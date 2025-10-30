Напій для міцного сну: потрібен лише один інгридієнт

Більшість із нас дуже любить банани за їхній солодкий смак і феноменальну здатність швидко насичувати. Але чи знали ви, що з цього жовтого плоду можна приготувати ідеальний напій для міцного сну?
Бананова вода має заспокійливий ефект і сприяє якісному сну протягом усієї ночі.
Як приготувати бананову воду:
Усе, що вам знадобиться для натурального снодійного, — стиглий органічний банан (це важливо, оскільки шкірку також використовуватимуть) і 500 мл води. Доведіть воду до кипіння і зніміть каструлю з вогню. Помитий неочищений банан обріжте з обох кінців, помістіть у посудину з водою, що закипіла, і накрийте кришкою.
Якщо хочете, можете порізати фрукт на кільця. Залиште настоюватися протягом 10 хвилин, а потім процідіть. Ось і все — чарівний напій для сну готовий! За бажанням, його смак можна поліпшити дрібкою кориці
Порада: щоб бананова вода подіяла краще, вживайте її за 1-2 години до відходу до сну.
