Напій для міцного сну: потрібен лише один інгридієнт

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 106

Більшість із нас дуже любить банани за їхній солодкий смак і феноменальну здатність швидко насичувати. Але чи знали ви, що з цього жовтого плоду можна приготувати ідеальний напій для міцного сну?

Бананова вода має заспокійливий ефект і сприяє якісному сну протягом усієї ночі.

Як приготувати бананову воду:

Усе, що вам знадобиться для натурального снодійного, — стиглий органічний банан (це важливо, оскільки шкірку також використовуватимуть) і 500 мл води. Доведіть воду до кипіння і зніміть каструлю з вогню. Помитий неочищений банан обріжте з обох кінців, помістіть у посудину з водою, що закипіла, і накрийте кришкою.

Якщо хочете, можете порізати фрукт на кільця. Залиште настоюватися протягом 10 хвилин, а потім процідіть. Ось і все — чарівний напій для сну готовий! За бажанням, його смак можна поліпшити дрібкою кориці

Порада: щоб бананова вода подіяла краще, вживайте її за 1-2 години до відходу до сну.