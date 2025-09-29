Солодкий секрет довголіття

Ці плоди — справжня природна аптека, яка допомагає підтримувати здоров’я та енергію.
У східних країнах їх споживають щодня, а в Україні вони поступово стають популярним перекусом і заміною солодощів. У цих маленьких плодах містяться вітаміни групи B, магній, залізо, калій, кальцій та інші мікроелементи. Завдяки такому складу фініки:
Вони особливо корисні для жінок під час вагітності та годування груддю — фініки зміцнюють нервову систему та зменшують ризик післяпологової депресії. А для чоловіків цей фрукт вважають природним стимулятором потенції.
Проте не варто забувати, що фініки дуже калорійні й містять велику кількість натуральних цукрів. Тому зловживати ними небезпечно при цукровому діабеті; сечокам’яній хворобі; карієсі; надмірній вазі.
Оптимальна норма — до 10 плодів на день. Обов’язково запивайте їх водою, аби уникнути різкого підвищення рівня цукру в крові.
Уникайте плодів із тріщинами на шкірці — це ознака неправильного зберігання.
Вибирайте фініки темного кольору — світлі часто «доспівують» у цукровому сиропі.
Стороніться надто блискучих плодів — їх можуть покривати масляним розчином для товарного вигляду.
