Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Солодкий секрет довголіття

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 219

Фініки називають «фруктом довгожителів» і недарма

Ці плоди — справжня природна аптека, яка допомагає підтримувати здоров’я та енергію.

У східних країнах їх споживають щодня, а в Україні вони поступово стають популярним перекусом і заміною солодощів. У цих маленьких плодах містяться вітаміни групи B, магній, залізо, калій, кальцій та інші мікроелементи. Завдяки такому складу фініки:

  • зміцнюють кістки та серцево-судинну систему;
  • підтримують роботу мозку й нервової системи;
  • нормалізують травлення та допомагають боротися з печією;
  • швидко втамовують голод і додають сил;
  • позитивно впливають на стан шкіри, волосся і нігтів.

Вони особливо корисні для жінок під час вагітності та годування груддю — фініки зміцнюють нервову систему та зменшують ризик післяпологової депресії. А для чоловіків цей фрукт вважають природним стимулятором потенції.

Проте не варто забувати, що фініки дуже калорійні й містять велику кількість натуральних цукрів. Тому зловживати ними небезпечно при цукровому діабеті; сечокам’яній хворобі; карієсі; надмірній вазі.

Оптимальна норма — до 10 плодів на день. Обов’язково запивайте їх водою, аби уникнути різкого підвищення рівня цукру в крові.

Як вибрати найкращі фініки

Уникайте плодів із тріщинами на шкірці — це ознака неправильного зберігання.

Вибирайте фініки темного кольору — світлі часто «доспівують» у цукровому сиропі.

Стороніться надто блискучих плодів — їх можуть покривати масляним розчином для товарного вигляду.

Автор: Мирослава Українська
Теги: довголіття поради по здоров'ю
