Поради по здоров'ю

Співайте! Спів допомагає позбутися болі в спині

Вчора, 22:00 Переглядів: 94

Музика може стати несподіваним союзником у боротьбі з гострим болем у спині

Як показало дослідження, опубліковане у Western Journal of Emergency Medicine,  прослуховування улюблених треків у відділенні невідкладної допомоги знижує рівень тривожності, а разом з ним і дискомфорт.

В експерименті пацієнти з сильним болем у спині слухали музику на свій вибір всього 10 хвилин. Після цього лікарі фіксували помітне зниження болю як у спокої, так і при русі. Вчені пояснюють: ефект пов'язаний не з усуненням причини болю, а зі зменшенням тривожності та відволіканням уваги.

Метод виявився простим і доступним — пацієнтам видавали навушники і плеєр з підпискою на музику.

«Це майже нічого не коштує, але допомагає полегшити страждання без побічних ефектів», — відзначають автори дослідження.

На їхню думку, музика може стати частиною базового набору неінвазивних методів підтримки пацієнтів у лікарнях.

Автор: Мирослава Українська
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

