Для дому і сім'ї

Мешканці чи жителі: як правильно сказати українською, щоб не наплутати?

Сьогодні, 07:03

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Ці слова — синоніми. Словники дозволяють ними позначати і тих, хто живе в якомусь місті, і тих, хто живе в якомусь будинку чи квартирі. Можна сказати і житель, і мешканець Полтави. Так само і жителі, і мешканці висотних будинків. Однак ці слова мають певні відтінки.

Якщо дбати про високу культуру свого мовлення, варто зважати на те, що в контексті населених пунктів і країн краще вживати слово «житель». Як приклад, жителі Львова чи жителі Чехії.

Тоді як у питанні житла та будинку краще використати запозичене з польської мови слово «мешканець». Як приклад, мешканці багатоповерхівок.

Також мешканцями ще називають тварин, які населяють місцевість: лісові мешканці, мешканці підводного царства.

Чому проЄкт?

Порівняйте:

  • ін’єкція (від лат. injectio);
  • об’єкт (від лат. objectum);
  • траєкторія (від лат. trajectus);
  • проєкт (від лат. projectus).

У словах, що походять з латинської, -ject- передаємо через -єкт-.

Проєкт, проєктувати, проєктант, проєктний, проєктор, проєкція тощо.

 

Врезка Цікавий факт: В українській мові є слово «шелестіння», а от у більшості мов світу — лише загальні слова на зразок «шум». Українська передає навіть найдрібніше звучання — поезія в кожному русі!

Заварити каву чи зварити каву?

«Варити — це кип’ятити у воді або у якійсь іншій рідини. Варять — борщ, компот, суп. А заварити — це залити що-небудь окропом для утворення настою. Тому заварюють чай, липовий цвіт, ромашку.

А ось каву — і «варять», і «заварюють».

Вибір слова залежить від того, у який саме спосіб ви готуєте цей запашний напій. Якщо ви насипали в турку або джезву каву і залили окропом, а потім поставили на плиту і чекаєте, доки підніметься пінка, то таку каву ви «варите». А якщо залили окропом і трохи дали настоятися напою, то ви його «заварювали».

«Наступним чином» чи «таким чином»?

По-перше, зробити не «слідуючим чином», адже слова «слідуючий» немає в українській мові. І не «наступним чином». Бо «наступний» — це той, хто йде або з’являється слідом за кимось або чимось. Єдиний правильний варіант перекладу — зробити «таким чином».

Я вам хочу розповісти не про «наступне», а про «таке».

Мені треба підготувати не «наступні» документи, а «такі» документи.

1
Автор: Мирослава Українська
Теги: лагідна українізація Для Дому і Сім'ї
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

