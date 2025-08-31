Пшоно — справжній суперфуд із минулого

Колись пшоняна каша стояла на кожному столі. А зараз все частіше вибирають інші крупи, забуваючи про старе доброго пшона. А дарма
Пшоно підтримує серце та судини завдяки магнію, калію та вітамінам групи B.
Добре очищує організм, допомагає виводити токсини та знижує запалення.
Пшоно не містить глютену та підходить навіть тим, хто уникає пшеничних продуктів.
Зміцнює волосся та нігті, містить кремній та амінокислоти.
Підходить при ослаблених нирках. У народній медицині пшоняну воду навіть п’ють при проблемах із сечовивідною системою.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.