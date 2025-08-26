ГО "Захист держави"
Для дому і сім'ї, Поради по дому

Кавова гуща, як добриво для кімнатних рослин

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 144

Кавові зерна насичені корисними речовинами: калій, рослинні білки, магній, в меншій кількості містяться кальцій, фосфор, залізо. Після варіння в гущу переходить велика частина цих мікроелементів

Кавова гуща допоможе:

  • змінити структуру грунту в кращу сторону;
  • наситити рослин потрібними для розвитку елементами;
  • має специфічний запах, який використовується при боротьбі з деякими шкідниками;
  • стимулює ріст молодих рослин.

Слід розуміти, що гуща не має миттєву дію, яка властива хімічним удобренням. Після внесення кавових залишків буде спостерігатися повільне поліпшення самих рослин і грунту. Якщо кавова гуща як добриво використовується постійно, то потреба в хімічних засобах пропаде.

Не рекомендується застосовувати каву, яку нещодавно перемололи і не зварили. Такий порошок серйозно ушкоджує коріння рослин за рахунок високої концентрації азоту.

Добриво для кімнатних рослин

Поливання грунту проводити тільки після висихання першого шару землі, не забувати висушувати кавові відходи і використовувати тільки після натуральної, а не розчинної кави.

Ті, хто воліють пити кавовий напій з молоком, повинні пам'ятати, що така гуща не підходить для добрива, так як в залишках молочних продуктів швидко розвиваються хвороботворні елементи.

Гущу не рекомендують додавати в грунт до кактусів і сукулентів. Вона підходить наступним кімнатним рослинам:

  • папоротям, пальмам, трояндам, фікусам;
  • фіалкам і аспарагусам;
  • азаліям.
Автор: Мирослава Українська
