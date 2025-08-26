Кавова гуща, як добриво для кімнатних рослин

Кавові зерна насичені корисними речовинами: калій, рослинні білки, магній, в меншій кількості містяться кальцій, фосфор, залізо. Після варіння в гущу переходить велика частина цих мікроелементів
Слід розуміти, що гуща не має миттєву дію, яка властива хімічним удобренням. Після внесення кавових залишків буде спостерігатися повільне поліпшення самих рослин і грунту. Якщо кавова гуща як добриво використовується постійно, то потреба в хімічних засобах пропаде.
Не рекомендується застосовувати каву, яку нещодавно перемололи і не зварили. Такий порошок серйозно ушкоджує коріння рослин за рахунок високої концентрації азоту.
Поливання грунту проводити тільки після висихання першого шару землі, не забувати висушувати кавові відходи і використовувати тільки після натуральної, а не розчинної кави.
Ті, хто воліють пити кавовий напій з молоком, повинні пам'ятати, що така гуща не підходить для добрива, так як в залишках молочних продуктів швидко розвиваються хвороботворні елементи.
Гущу не рекомендують додавати в грунт до кактусів і сукулентів. Вона підходить наступним кімнатним рослинам:
