Готуємо з газетою "Для дому і сім'ї": огірки з кетчупом Чилі

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 164

Складові:

кетчуп Торчин «Чилі» – 6-8 ст. л.;

сіль кам'яна – 2 ст. л.;

цукор – 1 склянка;

оцет – 1 склянка;

вода – 7 склянок;

гвоздика – по 1 шт.;

перець духмяний – по 1 шт.;

перець чорний – по 2-3 шт;

огірки дрібні – 3-4 кг.

Потрібно підготувати огірки. Після того, як огірки будуть вимиті, замочити їх у воді приблизно на 2 години. Це важливий крок, адже огірки вберуть необхідну їм кількість води і тоді будуть більш пружними.

Готуємо маринад: в окріп додайте сіль, цукор, оцет і кетчуп «Чилі». Доведіть суміш до кипіння.

На дно стерилізованих банок покладіть перець горошком, гвоздику. За бажанням можете додати зубок часнику. Наповніть банку огірками якомога щільніше і залийте маринадом.

Банки з маринадом потрібно простерилізувати. Для цього налийте в каструлю води, приблизно половину та дайте їй закипіти. На дно покладіть рушник, та поставте на нього банки з огірками у маринаді. Вода у каструлі має кипіти і покривати банки десь на 2/3. Таким чином стерилізуємо банки з огірками близько 10 хвилин.

Стерилізовані огірки виймаємо та закриваємо кришками. Переверніть закриті банки і залиште їх у теплі на 12 годин. Після цього приберіть їх у темне прохолодне місце. Готовими для споживання огірки будуть не раніше ніж через три тижні