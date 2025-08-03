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Готуємо з газетою "Для дому і сім'ї": гострий соус із кабачків на зиму

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 154

 

Складові:

2 кг кабачків

2 стручка гострого перцю чилі

1 головка часнику ( 5-7 зубчиків )

400 гр. томатної пасти

1 скл. цукру ( гранена )

2 ст. л. солі

150 мл олії

1 ч. л. оцтової есенції 70% або оцту 9% 7 ч. л.

  • Якщо кабачки магазинні, то шкірку краще очистити. Кабачки нарізаємо шматочками, щоб зручно було подрібнити їх на м’ясорубці.
  • З гострого перцю вичищаємо насіння. Але, якщо ви любитель “вогняних” соусів, то насіння можна і залишити.
  • Кабачки пропускаємо через м’ясорубку і розміщуємо в каструлі, в якій і будемо готувати соус. Краще брати каструлю з товстим дном.
  • Кабачкову масу кип’ятимо під кришкою хвилин 30-40. Пару разів перемішуємо. Але вона не пригорає, просто міняємо верх з низом для рівномірного проварювання.
  • Перець і часник подрібнюємо. Томатну пасту, перець, часник, сіль і цукор додаємо до кабачкової маси. Перемішуємо до однорідності, доводимо до кипіння, вливаємо оцтову есенцію.
  • Розливаємо соус в стерильні банки або пляшки, закручуємо прокипяченими кришками і укутуємо до повного охолодження.
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Автор: Мирослава Українська
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