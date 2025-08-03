Готуємо з газетою "Для дому і сім'ї": гострий соус із кабачків на зиму
Сьогодні, 08:01
Переглядів: 154
Складові:
2 кг кабачків
2 стручка гострого перцю чилі
1 головка часнику ( 5-7 зубчиків )
400 гр. томатної пасти
1 скл. цукру ( гранена )
2 ст. л. солі
150 мл олії
1 ч. л. оцтової есенції 70% або оцту 9% 7 ч. л.
- Якщо кабачки магазинні, то шкірку краще очистити. Кабачки нарізаємо шматочками, щоб зручно було подрібнити їх на м’ясорубці.
- З гострого перцю вичищаємо насіння. Але, якщо ви любитель “вогняних” соусів, то насіння можна і залишити.
- Кабачки пропускаємо через м’ясорубку і розміщуємо в каструлі, в якій і будемо готувати соус. Краще брати каструлю з товстим дном.
- Кабачкову масу кип’ятимо під кришкою хвилин 30-40. Пару разів перемішуємо. Але вона не пригорає, просто міняємо верх з низом для рівномірного проварювання.
- Перець і часник подрібнюємо. Томатну пасту, перець, часник, сіль і цукор додаємо до кабачкової маси. Перемішуємо до однорідності, доводимо до кипіння, вливаємо оцтову есенцію.
- Розливаємо соус в стерильні банки або пляшки, закручуємо прокипяченими кришками і укутуємо до повного охолодження.
Теги:
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.